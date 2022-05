Muchas personas que han perdido sus billeteras experimentaron la desazón de no recuperarlas. Sin embargo, hay excepciones en el mundo y Singapur es un claro ejemplo. Un usuario agradeció a un buen samaritano de ese país por haberle devuelto sus pertenencias con casi la totalidad del dinero, cuando prácticamente ya lo había dado por perdido. El video se hizo viral en TikTok.

El ciudadano británico Chris Henderson contó su experiencia, a través de un video publicado en su cuenta @chrishendoo. El hombre, que radica en Singapur, explicó que hace más de una semana había perdido su billetera con la fuerte suma de 500 dólares.

“Necesito que me devuelvan este dinero, 500 dólares es mucho dinero para perder y no es normal que lo tenga en mi billetera. No es habitual en absoluto. Tal vez un máximo de 100, pero en esta ocasión lo perdí”, se lamentó en el inicio de video. “Voy a tener un bebé en septiembre, necesito el dinero”, añadió.

Cuando ya lo daba por perdido, sin embargo, recibió una carta de la Policía de ese país en la que le ofrecían novedades, según refiere yahoo! News.

Recuperó billetera con casi todo el dinero

Henderson se dirigió a la estación de la Policía de Singapur y los agentes le devolvieron la billetera que un buen samaritano había encontrado. Al revisar el objeto, se dio con la grata sorpresa que casi la totalidad del dinero aún se encontraba guardado (460 dólares). El ciudadano agradeció al buen samaritano e incluso se comprometió en recompensarlo si sabría de él.

“Espero que obtengas un buen karma para ti y tu familia. Si tan solo tuviera su nombre y número, podría darle algún tipo de compensación y agradecerle”, contó Henderson. “No sé quién eres, pero muchas gracias porque necesito que me devuelvas ese dinero”.

Algunos usuarios criticaron el hecho de que la persona no haya devuelto el dinero completo, pero Henderson le restó importancia y especuló que tal vez lo utilizó para “toma un taxi a la estación de la Policía”.

Singapur, tierra de gente honesta

El clip, publicado el último miércoles, se viralizó y superó las 65 mil vistas. Además, cientos de usuarios destacaron la honestidad de las personas que viven en Singapur.

“Bienvenido a Singapur, la enseñanza de nuestros padres es honestidad, no nos aprovechamos de los demás, pero, por su puesto, hay algunos malos por ahí”, escribió un usuario. “Perdí mi billetera un montón de veces, cada vez sin falta la recupero. ¡Singapur s un lugar realmente maravilloso!”, comentó otro.

Singapur es un país soberano insular de Asia, formado por sesenta y tres islas, cuya forma de gobierno es la república parlamentaria, según explicó Wikipedia.

¿Por qué Singapur es una de las naciones más ricas del mundo?

Luego de ser una isla pobre, Singapur se convirtió en la cuarta nación más rica del mundo, según explicó Forbes en el 2021. Ello se debe a la forma en “cómo se comportó su economía en los últimos años, la estabilidad política y social que ofrece, su buena relación con las naciones de la región y el sinfín de ostentosas experiencias para atraer a los más pudientes”, según el sitio web.