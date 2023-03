Un abogado laboralista de San Diego, Estados Unidos, se ha vuelto viral tras revelar lo que hacen algunos jefes para obligar a los empleados a renunciar sin violar los derechos laborales.

Ryan (@attorneyryan), un abogado que se dedica a dar asesoría legal mediante su cuenta de TikTok, publicó un video en donde responde a la pregunta: “¿y si tu jefe te está preparando para fracasar?”.

“Cuando un jefe no tiene las agallas para despedirte porque sabe que su razón es ilegal, podría usar este truco en su lugar”, explica el profesional. “Querrán que renuncies para que no puedan decir que te despidieron injustamente y no tendrán que pagar el desempleo”.

Según su testimonio, los jefes harán la vida de un empleado “tan miserable” que el empleado se verá obligado a renunciar. Una táctica es “añadir muchas responsabilidades” y “expectativas imposibles” al trabajador en cuestión.

La forma en que un empleado puede lidiar con esta situación es tener un registro de todo lo que se le ordene hacer. Para ello, se puede enviar un correo electrónico al empleador señalando que la nueva responsabilidad es “imposible”.

Ryan termina el video afirmando que esta es una “situación de alto riesgo” y que “nada impedirá que su empleador infrinja la ley”; sin embargo, con evidencia como esa, el empleado “tendrá un caso mucho mejor”.

Testimonio viral de abogado

El testimonio del abogado se viralizó con más de 330 mil reproducciones y varios usuarios compartieron lo que algunos gerentes hacen para hacer que el personal se vaya.

“Muchos lugares simplemente reducirán el horario para que no puedas permitirte quedarte. Es difícil probar por qué lo están haciendo”, dijo un internauta. “O cuando rotan a los gerentes y te promueven a un nuevo puesto con un pésimo jefe. He estado ahí. Tuve que irme. Hice lo mejor que pude”, agregó otro.

“O darte una mala calificación al final de cada proyecto haciéndote sentir como un fracaso para que no regreses”, afirmó un tercero.

Otros compartieron lo que sus jefes hicieron como venganza en contra de ellos: “Tuve este problema. Aprendí por las malas que borraron mis correos electrónicos de 3 meses automáticamente, perdiendo el control del rastro en papel”, comentó una persona.

“Esto es exactamente lo que me pasó a mí, pero pude hacer las 10 tareas adicionales y sobresalir en todas ellas sin ningún problema. Así que no funcionó para él”, escribió otro.

Cuáles son las causas por las que una empresa puede despedirme

El despido es la ruptura del vínculo laboral entre trabajador y empleador y debe cumplir varios requisitos para ser válida. Debe ser justificado y tiene que haber una causa reconocida en la ley atribuible al trabajador.

Según el portal hegel.edu.pe, estos son los motivos de despido que son considerados en Perú: