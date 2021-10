Adam Levine intentó explicar su reacción luego de que una fan se subiera al escenario y tomara del brazo al cantante. El incidente ocurrió el fin de semana pasado en el Hollywood Bowl, donde Maroon 5 actuó para el octavo concierto benéfico anual “We Can Survive” de Audacy . El hecho fue captado por un asistente, quien compartió el video posteriormente en TikTok.

En el clip se puede ver que Levine interpretaba el tema “Sunday Morning” con los ojos cerrados cuando fue interrumpido por la joven. Visiblemente molesto, esperó a que el personal de seguridad actuara y se sacudió mientras dejaba salir una lisura.

La grabación fue subida a TikTok con la descripción “Adam Levine no estaba de humor”, junto con un emoji de una calavera. En poco tiempo, el video se viralizó con más de 12 millones de reproducciones.

Posteriormente, el propio cantante explicó su reacción mediante una serie de videos compartidos en sus historias de Instagram.

“Siempre he sido alguien que ama, respeta, adora a nuestros fanáticos. Sin nuestros fanáticos, no tenemos trabajo. Les digo eso todo el tiempo a nuestros fanáticos”, dijo. “Pensar que alguien creería que yo pensaba que nuestros fanáticos estaban ‘debajo de nosotros’ o ‘menos que nosotros’ me revuelve el estómago. Eso no es lo que soy. Eso no es lo que he sido”.

“Así que solo necesito que sepan que estaba realmente sorprendido”, continuó. “Y a veces, cuando estás asustado, tienes que sacudirte y seguir adelante porque estoy haciendo mi trabajo allí. Es de lo que me enorgullezco”.

Levine parecía responder a algunos de los comentarios que surgieron en TikTok tras la publicación del clip. Un usuario escribió que el cantante “necesita sentarse y ser humilde por un segundo”, un comentario que obtuvo casi 120 mil ‘me gusta’. Otra persona escribió que “parecía un niño de 5 años haciendo un berrinche”.

Algunos críticos también opinaron que Levine estaba " disgustado después de ser tocado por una persona pobre” y necesitaba “dejar la actitud“.

Sin embargo, otros defendieron la reacción de Levine y describieron un aparente doble rasero. “Si un fan masculino fuera tan agresivo con una celebridad femenina, esta sección de comentarios se vería muy diferente”, escribió una persona. “Ella no tiene derecho a tocarlo a él ni a nadie”.

“Una persona al azar invadió su espacio personal durante una pandemia y actuó de la manera correcta”, dijo otro.

Levine concluyó su video diciéndoles a los fans que su “corazón” estaba en “la conexión que existe” entre la banda y sus fans.