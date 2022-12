Un albañil pintaba una casa de dos pisos cuando fue sorprendido por otro hombre que lo increpó por, supuestamente, haber trabajado en el lugar equivocado. La escena, captada por el tiktoker Antofat (@antofat), se viralizó en TikTok y generó toda clase de reacciones.

“Oye, no. Amigo, ¿qué estás haciendo?”, preguntó el dueño de la vivienda. El trabajador le mostró que ya había acabado de pintar las dos fachadas de la propiedad; sin embargo, quedó desconcertado al saber que el pintado debía hacerse al frente.

“Amigo, esta no era la casa. Al frente a la esquina te estoy diciendo, mi casa es esta”, señaló el tiktoker. El albañil indicó que la otra vivienda estaba “sin tarrajear” y que había recibido la autorización de quien alquila los andamios.

“¿Quién me va a pagar por esto?”, preguntó el trabajador. “Yo no sé, ese no es mi problema”, respondió el hombre, quien contó lo sucedido a otro vecino que se encontraba presente.

La grabación de la broma superó los 2 millones de reproducciones en TikTok y generó una gran cantidad de comentarios. Mientras que algunos se tomaron la situación con humor, otros culparon al dueño de la casa por no ser claro a la hora de brindar la dirección en donde se llevaría a cabo el trabajo.

“¿En verdad se equivocó o le estás bromeando?”; “Y eso que no era para demoler la casa”; “Me pasó lo mismo, solo que con un panteón. El albañil colocó el azulejo al panteón de otra persona”; “La culpa fue del que habla tanto porque no lo referenció bien”, escribieron los usuarios.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.