No cabe duda que la habilidad de los albañiles es esencial para levantar estructuras sólidas y funcionales; sin embargo, lo que ocurrió recientemente durante la construcción de una casa causó asombro y, además, un acalorado debate entre los usuarios de las redes sociales.

Un albañil de México, frustrado por la falta de pago por su labor, tomó una decisión drástica: destruyó la escalera que él mismo había construido. Este acto, aparentemente radical, generó una gran controversia

En un video publicado en TikTok por el usuario @alexsolis041, se aprecia que el trabajador empieza a golpear la escalera con ayuda de un mazo. “Maestro no rompas la escalera pues, ya, pues”, se escucha decir a una persona que se encontraba en el lugar.

“No, no me va a pagar”, respondió el albañil mientras destruye la escalera que recientemente había levantado.

“No tire la escalera, maestro. Mañana van a girar la plata, mañana el dueño va a depositar”, dice un segundo individuo. “¿Para qué no me paga?”, preguntó el trabajador al ser alentado por otro de sus compañeros.

“Túmbale, túmbale todo, túmbale”, dijo esta persona que tampoco habría recibido su pago por trabajar en el sitio.

La escena en cuestión se viralizó y, como era de esperarse, desató opiniones divididas. Algunos señalaron que el albañil hizo bien en hacer valer su trabajo y otros indicaron que su reacción no fue la adecuada.

“Esa escalera está mal construida y la están demoliendo”; “Uno trabaja porque necesita, no para que le estén paseando diciendo mañana y mañana y nunca llega ese día”; “Con mi padre levantamos un muro de 3 metros de alto y no nos pagaron en el día acordado, me dio tanta bronca que quería ir a tumbar todo yo solito”; “Trabajo terminado debe ser pagado”; “Todos tenemos necesidades; si vas a hacer una obra cuenta con la plata suficiente para pagar la mano de obra porque uno no sabe lo que le pasa al albañil”, escribieron las personas.

¿Qué es lo que debe saber un albañil para ser considerado un experto?

El albañil y las actividades que desempeña deben estar sujetas por sus conocimientos y experiencia laboral, ya que tiene a su cargo importantes funciones tales como:

Está capacitado para interpretar planos: de construcción, croquis y esquemas arquitectónicos.

En la implementación de tejas y soldaduras en techos y pisos interiores.

Realiza la construcción de cerámicas en pisos y en figuras elaborados en estilos.

Capacidad para elaborar escaleras y losas de mármol o cerámica.

Construir placas con ladrillos o encabillado.

Puede colocar puertas, ventanas y cualquier accesorio para la nueva edificación.

