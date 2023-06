Una pareja latina recorre el mundo y, mediante sus redes sociales, comparten sus travesías así como tips de viaje, formas de conseguir trabajo en el extranjero, cómo tramitar documentación, entre otras cosas.

Estados Unidos, Perú, Dinamarca, Noruega o Suiza son solo algunos de los países que visitaron los jóvenes oriundos de Argentina, siendo su más reciente experiencia en Australia la que llamó la atención de los internautas.

A través de su cuenta de TikTok, la pareja, identificada como @sinturbulencias, mostró la gran cantidad de objetos abandonados que encontraron al caminar por la calle. Según contaron, estos les permitirían amueblar un departamento sin gastar un centavo.

“No dejamos de sorprendernos de las cosas que tira la gente, tranquilamente podemos amueblarnos un departamento de forma gratuita”, escribieron en la descripción del clip.

Salieron a caminar por las calles de Australia y encontraron de todo

Entre las cosas tiradas a la basura, pueden verse cajoneras, electrodomésticos, mesas, sillas, lámparas, alfombras, entre otros artículos.

Sorprendió a los argentinos que, durante su recorrido, encontraran una TV de 50 pulgadas que estaba prácticamente como nueva. La mujer aseguró que, según lo que les contaron los locales, si un electrodoméstico ha sido dejado tirado junto con el cable de alimentación, era una señal de que funcionaba correctamente.

El clip se viralizó con más de 310 mil reproducciones y cientos de usuarios mostraron su asombro por la variedad de cosas que se botan en Australia.

“Yo sí me llevaría todo. Me volvería más acumuladora de la que ya soy”; “Yo me llevo todo”; “Agarraría todo lo de la calle y no gasto nada en comprar”; “Yo vivo en Australia y la verdad que es así, tiran de todo...así me surtí de cosas”; “Obvio me llevo todo”, escribieron las personas.

¿Cuáles son los requisitos para viajar a Australia desde Perú?

Estos son los requisitos que debes cumplir para viajar a Australia desde Perú.

Entrar a la web de la embajada de Australia y pedir el formulario 1419.

Realizar los pagos de aranceles.

Se requiere: pasaporte vigente durante la estancia en Australia, mostrar el itinerario, demostrar solvencia económica, carta de invitación a hospedaje o reservas de hotel, boleto de retorno.

Asimismo, se necesita una visa para viajar a Australia por turismo.

