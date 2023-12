Una experta en higiene que recorre el mundo transformando hogares extremadamente sucios ha revelado por qué nunca cobra por sus servicios. Auri Kananen, una mujer finlandesa de 30 años autodenominada “Reina de la limpieza”, explicó su deseo de demostrar que el aseo puede convertirse en algo “muy divertido” y que ningún desorden es “imposible” de solucionar.

Bajo el nombre @aurikatariina, cuenta con más de 15 millones de seguidores en sus redes sociales. En sus redes sociales, se le ve enfrentando desafíos como limpiar un refrigerador cerrado durante tres años y lidiar con un fregadero tan deteriorado al que le han crecido hongos.

“Le doy a la gente una nueva oportunidad de vida; no me importa si no la mantienen limpia después, pero por un corto tiempo puedo recordarles lo que se siente al tener una casa limpia”, señaló en conversación con Daily Mail.

Auri comenzó su carrera en 2011, cuando tenía 16, y trabajó en la empresa de limpieza de su familia durante 10 años, tiempo en el que aprendió a utilizar todo tipo de productos de aseo así como técnicas especializadas.

Un año antes de renunciar, en agosto de 2020, comenzó a crear contenido en Facebook, YouTube y TikTok, y sus seguidores comenzaron a pedirle que aseara sus casas.

Quería ayudar tanto como fuera posible, así que comenzó a limpiar “hogares desordenados” de forma gratuita. Debido a su fama y el gran alcance que obtuvo, empezó a generar ingresos gracias a las marcas que la patrocinan, lo que le permite ayudar a clientes que tengan dificultades para pagarle a una empresa de limpieza.

A pesar de que comenzó a crear contenido hace solo tres años, regularmente acumula grandes cantidades de visitas. En la actualidad, acumula más de 10 millones de seguidores solamente en TikTok.

En sus videos, la finlandesa suele mostrar su día a día como limpiadora profesional, siendo capaz de transformar apartamentos descuidados en lugares totalmente renovados.

Según el medio citado, Auri ha ganado cerca de medio millón de libras esterlinas con su negocio, a pesar de no cobrarle a sus clientes.

Sus patrocinadores, incluida la marca alemana Sini Cleaning, la ayudan a aumentar sus ingresos, además de llevarla en avión a personas que vivan en el extranjero.

“Siempre limpio las casas de mis clientes de forma gratuita; gano mi dinero a través de YouTube y patrocinadores”, finalizó. “Realmente me encanta poder hacer lo que me apasiona todos los días”.

¿Cómo limpiar una casa de forma apropiada?

En primer lugar, es crucial comenzar eliminando el desorden y organizando los objetos en su lugar adecuado. Esto facilitará las tareas de limpieza posteriores y proporcionará un ambiente más ordenado. Además, considera establecer un horario de limpieza regular para mantener la casa en condiciones óptimas a lo largo del tiempo.

En el segundo paso, aborda la limpieza de las superficies principales, como mesas, encimeras y escritorios. Utiliza productos de limpieza adecuados para cada tipo de superficie y asegúrate de eliminar el polvo y los residuos de manera efectiva. No olvides limpiar las áreas de alto contacto, como pomos de puertas y interruptores de luz, para mantener un entorno más higiénico.

Finalmente, dedica tiempo a limpiar las áreas más difíciles, como baños y cocinas. Utiliza desinfectantes para asegurarte de eliminar gérmenes y bacterias. En estas áreas, presta atención a detalles como grifos, azulejos y electrodomésticos.

