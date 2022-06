Para conseguir pareja, los animales recurren a diversas ‘estrategias’. Algunas técnicas logran buenos resultados, mientras que otras no convencen al sexo opuesto. Al parecer, eso sucedió con un ave fusil magnifica que no consiguió ‘conquistar’ y acabó siendo rechazado. El hilarante momento se compartió en Twitter y no tardó nada para hacerse viral.

El suceso tuvo lugar en Australia y muestra al pájaro del paraíso goliazul (Ptiloris magnificus) realizando un baile de apareamiento para una hembra. Sin guardarse nada, el pájaro mueve las alas con bastante entusiasmo.

Sin embargo, su posible pareja no parece impresionada. Algunos segundos después, ella no aguanta más la situación y mira a su alrededor, antes de marcharse abruptamente. Frente a esto, el ave fusil se queda de pie mirándola.

A juvenile Victoria's Riflebird performs his elaborate courtship dance to an unimpressed female.



📹:travelandwildlifephotography/igpic.twitter.com/4ApXMMoINM — Wonder of Science (@wonderofscience) June 5, 2022

Según comentó la fotógrafa Sue, quien se encargó de publicar originalmente el video en la página @travelandwildlifephotography, ”estas aves son endémicas de la selva tropical de las tierras altas del norte tropical de Queensland, Australia. Pertenecen a la familia de las aves del paraíso. Seleccionan un poste, como un árbol caído, y bailan en el mismo poste mientras esté en pie”.

Repercusión en redes

Asimismo, la pintoresca no pasó desapercibida entre los usuarios. “Los esfuerzos del pajarito fueron encomiables, y su linda y pequeña rutina de baile definitivamente le ganó un admirador humano aquí”, escribió un internauta.

Según informó NDTV, otro cibernauta se tomó con humor y puso “es por eso que nunca he bailado. Absolutamente me enfrentaría exactamente al mismo resultado y humillación”.