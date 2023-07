Miles de personas toman sus vacaciones como el mejor momento para ir al mar, especialmente frente a las costas del Mediterráneo. Los multimillonarios se dan el lujo de ir en superyates a altamar y Maria Roig Riera tiene experiencia en ello. Ella es una exazafata de estas embarcaciones y ahora contó sobre ‘las cosas más locas’ que la gente rica le ha pedido.

A través de su cuenta de TikTok, la azafata de yates, @mariaroigriera, explica que el propietario de un barco hizo que todas las azafatas se tiñeran más rubias. Así pues, llevo a todas las chicas a la peluquería para que se tiñeran el pelo. Aunque no fue todo, sino que también se hicieron las uñas.

La segunda y “de la que estamos muy hartas ya” es que se utilice a la tripulación como “monos de feria”. Como ejemplo explica que si hay noche de karaoke “que cante la tripulación”, si el agua está congelada “que la tripulación se tire al agua y se bañe”.

La tiktoker apunta que “hasta cierto punto, siempre pienso si a mi me divierte hacerlo, lo hago encantada, pero si me voy a sentir como un mono de feria y no voy a estar cómoda. No”.

Finalmente explica que los tripulantes del yate hacían cac* en la ducha, “intuía que porque no había bidet”. Pero, cuenta que una compañera suya “tenía invitados que se c*gar*n en el bidet directamente”.

Además, revela que hay tres cosas bastante importantes que hay que hacer a bordo de un superyate de lujo: quitarse los zapatos al subir, los simulacros, que si no hay invitados son una vez a la semana, y por último, las guardias.