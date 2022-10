El ceviche es uno los platos bandera del Perú, de hecho, cuando se dio el “boom gastronómico” esta comida marina estuvo entre las primeras en brillar en el mundo entero; sin embargo, una joven asegura que el origen de esta comida es ecuatoriano, por lo que su polémica afirmación se hizo tendencia en TikTok, red social donde la polémica quedó servida en los comentarios.

Ceviche ¿peruano o ecuatoriano?

El video fue compartido el pasado 16 de octubre desde el canal Tato TV (@tatotvtiktok), quien se encuentra en España y está al lado de dos mujeres, una asegura ser de Madrid, mientras la otra (la que sale en la toma) es ecuatoriana.

“Antes de empezar, tengo una pregunta para ti: ¿de dónde es el ceviche? ¿de Ecuador o de Perú?”, a lo que ella responde: “qué pregunta más complicada. Se suele decir que es peruano, pero los ecuatorianos decimos que es de Ecuador”.

“Cocinar más el pescado... por favor”

El tiktoker insiste: “tú, en lo personal ¿Qué dices?”, a lo que ella, sin dudar, afirma: “de Ecuador”, el hombre queda un tanto impresionado con la respuesta y lanza una nueva interrogante: “si tuvieras que ponerle algo al de Perú para que sepa bien ¿Qué sería?”

La muchacha echa a reír y da su punto de vista: “cocinar más el pescado, no se puede comer crudo, ni con limón, por favor”, aseveración que deja asombrado al entrevistador.

Peruanos la refutan

El video supera el 1 millón de reproducciones en TikTok y, de inmediato, muchos peruanos acudieron a la caja de comentarios refutando la afirmación de la joven ecuatoriana: “le faltó decir que es de Chile”, “7 veces campeón por la mejor gastronomía del mundo. No tenemos por qué discutir nada con nadie”, “soy ecuatoriano, pero sé que es de Perú”, “en el extranjero se sabe que es peruano, probe varios en muchos países y no hay comparación, me quedo con el ceviche peruano”, “si se cocina el pescado, no es ceviche”, “el de Ecuador no es ceviche, es ensalada”, “el ceviche existe en toda la costa de Latinoamérica, pero, siendo sinceros, el peruano tiene la combinación perfecta: picante, dulce, ácido”.