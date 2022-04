En los países latinoamericanos, aún se conserva la tradición de celebrar los 15 años la cual, se asegura, son el paso de una mujer entre la niñez y la adultez, por lo que se suele celebrar a lo grande. En México, se hizo tendencia de TikTok un momento alocado durante un quinceañero, cuando los chambelanes decidieron bailar de forma sexy al lado de la agasajada lo que, por otra parte, produjo la cólera del padre de la muchacha. El momento se hizo tendencia en esta red social.

Bailes sexys para amenizar la fiesta

El metraje fue compartido por la cuenta Evolución Cero, donde podemos ver a la quinceañera sentada, mientras a ella se acercan chambelanes con saco blanco, la rodean y comienzan a bailar de forma sexy alrededor de ella.

La adolescente, entre avergonzada y emocionada, solo atina a reír mientras los muchachos se mueven al ritmo de la música, pero estos cambian la cadencia de sus movimientos a unos muy parecidos al que realizan los stripers.

Sin embargo, la alegría del momento se vería ensombrecida por la reacción del padre de la joven quien intentó acercarse a su hija para apartar o lastimar a los chambelanes; pero, el hombre no pudo cumplir su cometido pues fue detenido por algunos de los asistentes.

La verdad revelada

La cinta fue compartida el pasado el pasado 26 de abril y, desde entonces, ha recolectado más de 26.3 millones de reproducciones: “El papá se enojó”, se lee en la descripción del video, pero, en una cinta posterior nos damos cuenta que todo fue actuado, pues la cuenta que compartió el video es una empresa que se dedica a colocar chambelanes en las fiestas.

En la caja de comentarios, los usuarios dejaron en la caja de comentarios su opinión sobre el hilarante video: “Y los ‘weyes’ vieron que se enojó y fueron todos”, “eso me recuerda que mi fiesta me bailó una chica del grupo que vino y, ahora, sorprenden porque soy lesbiana”, “sabemos que los 15 años son inolvidables, pero mejor me lo llevo de viaje o amueblo el dormitorio, ya que es un gasto enorme, y para ver esto, no”.