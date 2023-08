Un chef español con una estrella Michelin acudió a las redes sociales para expresar su desconcierto por tener que preparar un menú para una boda que contará con la asistencia de 20 personas alérgicas. Su publicación, realizada vía Twitter, generó opiniones divididas.

“Tener 20 alérgicos para una boda… si en las bodas de los 80 y los 90 le plantan esto a un cocinero… no aparece un alérgico ni de lejos”, escribió Ignacio Solana Perez, dueño de Restaurante Solana, establecimiento premiado años atrás con una estrella Michelin y dos Soles Repsol.

Los alimentos que no se podían servir eran: “Gluten; 2 pescado y marisco; lácteos y gluten; cerdo; setas; 4 ni pescado ni carne cruda; dieta sin sal; melocotón y manzana; carne; carne y pescado; nada que venga del mar; pimiento y bacalao; 2 embarazada (no jamón, queso sin pasteurizar, ni hechos); 2 marisco”, tal como se puede ver en la imagen publicada por el chef.

Sin embargo, el tuit de Solana causó una gran controversia entre los usuarios de Twitter. Mientras que algunos le mostraron su apoyo, otros lo criticaron por mostrar poca empatía ante los casos de personas que presentan problemas de salud al ingerir ciertos alimentos.

Tener 20 alérgicos para una boda … si en las bodas de los 80 y los 90 le plantan esto a un cocinero … no aparece un alérgico ni de lejos pic.twitter.com/hIC1EvTulW — Ignacio Solana Perez (@igNachoSolana) August 15, 2023

“Toda mi solidaridad con la estrella Michelin Ignacio Solana, que tiene que atender los caprichos de una pareja de novios que no quiere que 20 familiares y amigos mueran con su comida”; “Los chefs van a ser ahora como algunos médicos de urgencias que vienen a redes a quejarse por tener que hacer su trabajo o cómo va la cosa”; “En esa lista no solo hay alergias, como la dieta sin sal o las embarazadas. La alergia al marisco puede provocar asfixia o anafilaxia, algo que no recomiendo en una boda. Hace 40 años no se tenía tanta información y diagnósticos de alergia”, escribieron las personas.

Fue tal la polémica generada por el español que, horas después, tuvo que publicar un comunicado explicando lo sucedido y pidiendo disculpas a las personas que ofendió.

“En primer lugar están los clientes, mis clientes y las demandas de estos. Y nuestra experiencia, y la mía en particular ha demostrado, entre otras cosas, a lo largo de los años haberse sabido adaptar siempre a todas estas particularidades con profesionalidad y mismo rigor como hacemos cada día”, señaló.

Foto: @igNachoSolana / Twitter

¿Por qué algunas personas son alérgicas a ciertos alimentos?

Las alergias alimentarias ocurren cuando el sistema inmunológico reacciona excesivamente a ciertas proteínas en los alimentos. Factores como la genética, la exposición temprana a alimentos, cambios en la microbiota intestinal y la exposición a alergenos ambientales pueden contribuir a su desarrollo. La respuesta inmunológica errónea provoca síntomas alérgicos que varían en gravedad. Si se sospecha una alergia alimentaria, es importante buscar orientación médica y evitar el consumo del alimento desencadenante.