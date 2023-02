Jose Sfeir, un joven chileno que se encontraba de visita en Buenos Aires, Argentina, publicó una serie de videos mostrando lo que se puede conseguir con unos cuantos dólares.

En los clips, publicados desde su cuenta @josesfeir_, se le puede ver comiendo varios platos en distintos restaurantes. Asimismo, se aprecian sus recomendaciones de vuelos, estadías y resaltando el hecho de que ya no cobran roaming entre Chile y Argentina.

Rápidamente, se generó una acalorado debate y algunos internautas lo criticaron por supuestamente burlarse de la situación económica del país.

Tras la polémica, Jose se defendió y aseguró en conversación con el medio La Nación que su publicación no tenía la intención de mofarse de nadie. Por otra parte, mencionó que son muchos los chilenos que visitan Argentina durante los últimos meses.

Video viral de joven chileno que se sorprendió al visitar Argentina

Se defiende tras la polémica

“La verdad es que hay una gran diferencia de precios entre Chile y la Argentina. La comida y los servicios son hasta tres veces más baratos, sorprende y lleva a que uno consuma más”, señaló.

Asimismo, confesó que no pudo disimular su emoción al ver los precios tan bajos en ciertos establecimientos. “En Chile es impensado pagar algunas cosas como lo hacemos acá y eso potencia al turismo. Nunca tuve tantos amigos en un verano viniendo a la Argentina, con la posibilidad de visitar otros sitios como la Patagonia y la Costa Atlántica”, agregó.

Además, indicó que no es la primera vez que visita el país y que los precios cambiaron en comparación con aquel entonces. “Debe ser a causa de la inflación interanual cercana al 100%. Se demuestra que, en solo seis meses, los precios de algunos bienes y servicios son hasta un tercio más barato. Los costos cayeron como turista, pero significa que hubo un estancamiento económico”, explicó.

A pesar de las críticas, Jose asegura que Argentina es uno de los destinos preferidos por los ciudadanos chilenos. “Siempre nos llamó la atención. Es uno de los destinos más comunes para visitar por la cercanía y hay una gran admiración hacia la gastronomía y la naturaleza, además de que lo encontramos barato”, concluyó.

¿Por qué hay inflación en Argentina?

Argentina tiene casi cinco veces más inflación que el país más grande de la región, Brasil (11,1%) y más de ocho veces la de la segunda economía, México (6,2%), señala la BBC.

Tener costos que aumentan 1% cada semana, en promedio, pulveriza los ingresos de los ciudadanos, y es uno de los principales motivos por los que se ha disparado la pobreza, que hoy alcanza a entre el 42% y la mitad de la población.

Los economistas aseguran que la razón de fondo es sencilla: el país gasta más de lo que debería.

En los últimos 60 años, solo hubo 6 sin déficit fiscal (entre 2003 y 2008, cuando los precios internacionales de las materias primas fueron récord, generando un gran aumento de la recaudación).

No se trata de que Argentina no tenga dinero, sino que la recaudación no alcanza para mantener el gasto público y los gobiernos han apelado al endeudamiento y la emisión monetaria para financiarse.

El primero dificulta las posibilidades del país de acceder a créditos a tasas similares a lo que pagan sus vecinos. Esto hace que se dependa cada vez más de la emisión monetaria, es decir, la impresión de billetes.

Esta emisión es la que genera la inflación.