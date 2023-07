Establecerse en otro país es el camino escogido por millones de personas que lo dejan todo buscando tener un mejor futuro. Mediante las redes sociales, algunos de ellos comparten su experiencia como emigrantes y sorprenden con sus revelaciones sobre lo que es vivir lejos de su lugar de origen.

Precisamente, una joven de Colombia que tuvo la oportunidad de emigrar a España utilizó su cuenta de TikTok para revelar las cosas que le hubieran gustado saber antes de llegar a la nación europea. En un breve video, compartió algunas recomendaciones dirigidas a las personas que buscan establecerse en el extranjero.

“Si usted tiene una vida laboral, familiar o emocional estable, no se venga a experimentar por todo lo bonito que le cuentan de Europa porque siempre cuentan lo bonito, pero nunca lo feo”, empezó diciendo la usuaria, identificada como Kelly Zambrano (@kellyzambrano_1)

Según contó, una de las cosas más complicadas de hacer en tierras españolas es la obtención de documentos, pues “los trámites demoran más de lo que uno espera, sobre todo en verano porque todo el mundo sale a vacaciones y todo se retrasa”.

Por ello, menciona que si el interesado en emigrar tiene la oportunidad de tramitar un permiso antes de viajar, que lo haga sin dudarlo.

“Y tres: usted aquí es solo contra el mundo. Todos le dicen que lo van a apoyar cuando llegue, mentira. Son poquitas las personas que lo hacen y se cree que porque uno se fue del país se alejó de ambientes tóxicos, de personas tóxicas o chismosas y es que aquí ya se saben tu vida de pies a cabeza”, agregó.

El testimonio de Kelly se viralizó y superó las 260 mil reproducciones en cuestión de horas. Como suele suceder, sus palabras generaron opiniones divididas pues mientras que algunos señalaron que lo dicho por la colombiana es cierto, otros aseguraron que no es necesario generalizar.

“Nada de lo negativo que dices me aplica, gracias a Dios me ha ido bien”; “En ningún lugar donde vayas es fácil. Es un proceso que decidiste afrontar”; “Es muy cierto. Yo estuve en España y trabajaba a cinco euros la hora por no tener papeles”; “Al principio es difícil, pero yo muy feliz ya 23 años en España y no lo cambio por nada”; “cuánta razón tienes, es muy cierto a mi me pasó igual”, escribieron las personas.

¿Cómo es vivir en España?

De las naciones que conforman Europa, España se sitúa en la posición 13 de los países con mejor calidad de vida en el 2021. Esto es por sus políticas educativas, sistema de seguridad y programas de migración.

España es también el segundo país del mundo en esperanza de vida, según la OCDE. Los hábitos de alimentación, gracias a la dieta mediterránea, y su clima suave contribuyen a ello. También ocupa el octavo puesto mundial en cobertura de asistencia sanitaria, según el World CompetitivenessYearbook, del IMD, en 2022.

