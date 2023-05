Un perro viene asustando a miles en TikTok por su aterradora mirada, más aún porque fue descubierto escondido dentro de una alcantarilla, al punto que lo compararon con el payaso Pennywise, uno de los grandes villanos creados por Stephen King, por la icónica escena donde el malvado personaje devora al hermano pequeño de uno de los protagonistas en el libro y película “It”.

Itzel Pérez (@itzlperez7684) se encargó de compartir el video viral donde nos muestra a un can de color caramelo quien está despertando de una plácida siesta, pero su lugar preferido para dormir no es una cama, tampoco un mueble, sino debajo de una coladera.

Pero, como cereza del pastel, el rostro del recién despertado era tal que su mirada, a primera vista, resultaba un tanto inquietante, hasta aterradora podría decirse, ya que no le quitaba los ojos de encima a Itzel por lo que, de inmediato, le vino a la mente la primera escena del film “It” (Eso) donde el payaso Pennywise, escondido en las alcantarillas engaña a Georgie, hermano de Bill y se lo come.

Mira aquí el video viral

El perro “Eso”

Por eso, la tiktoker colocó el diálogo entero de la escena mencionada mientras el rostro del can no deja de mirar a la cámara. El aterrador momento se hizo divertido cuando fue bautizado como el “perro Eso (It)”.

De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar: “pero ¿está bien? ¿por qué está ahí?”, “qué nivel de actuación, se toma muy en serio el papel”, “ni de broma me acerco, vi una película y no termina bien”, “estoy aquí antes que sea viral”, “¿hay alguna salida en otro punto?”

En un video de actualización, Itzel mostró que se trata de una perrita y que su lugar preferido para dormir es un canal que pasa debajo de su casa; es ahí donde le gusta para tomar una plácida siesta.