Una joven se ha vuelto viral en TikTok tras mostrar los problemas que tuvo cuando intentaba limpiar su piscina. La usuaria, identificada como Anabel Chekachopo en la mencionada red social, había comprado varios productos para llevar a cabo el proceso; sin embargo, las cosas no resultaron de la forma en que ella esperaba.

Tras llegar hasta un supermercado para comprar diferentes productos tales como cloro, eliminador de turbidez y eliminador de algas, la chica oriunda de España llegó hasta su vivienda para iniciar con la limpieza del estanque cuya agua estaba de color verde y sucia.

“Me voy a dedicar a echar un poco de las tres cosas sin saber de cantidades porque no tengo ni idea”, dijo la joven. Así, decidió echar todos los productos al mismo tiempo porque para ella limpiar era “como cocinar”.

Con el paso de las horas, sobre el agua apareció una gruesa capa de espuma que tomó por sorpresa a Anabel. “Estoy flipando, no sé si esto normal. Parece que tengo una piscina de cerveza”, comentó.

La reacción química generada en una piscina por una joven que intentó limpiarla

El clip superó el millón de reproducciones y decenas de usuarios criticaron a la joven pues habría puesto en riesgo su salud.

“Existen infinitos tutoriales en internet para recuperar el agua de la piscina... INFINITOS”; “No sé de piscinas pero creo que deberías haber consultado a alguien que entienda antes de hacer nada”; “Primero decirte que tengas mucho cuidado con los productos son muy tóxicos. No es bueno mezclar dos cuando pones los productos. La piscina tiene que estar filtrando y la tienes muy vacía quizás. Hubiera sido mejor vaciarla, llenarla de nuevo y luego solo poner pastillas para su mantenimiento”; “No puede mezclar los productos .. primero reductor de Ph... y después cloro granulado efecto choque y mucha depuradora si no no hace efecto”, escribieron las personas.

¿Cuáles son los pasos para limpiar una piscina?

Renueva el agua.

Cepilla las paredes y fondo de la piscina.

Limpia los filtros.

Rellena la piscina.

Revisa el pH de la piscina.

Aplica el cloro o sal según corresponda.

Mantén una limpieza diaria.

