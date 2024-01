Una mujer del Reino Unido, que compró una casa con 250 años de antigüedad, se sorprendió al descubrir una puerta secreta y averiguar a dónde conducía. En un video compartido en TikTok, Erin Cloudy (@erincloudy) narró que, mientras ella y otras dos personas realizaban reparaciones en la vivienda, notaron un pasadizo debajo de las escaleras que hasta entonces había pasado desapercibido.

Con ayuda de sus acompañantes, la joven logró ingresar al espacio y documentar su experiencia. “¡Aquí abajo es tan grande como tu departamento!”, dijo uno de ellos.

“Cállate, hombre”, exclamó Erin, al darse cuenta de que la escalera bajaba mucho más de lo que pensaba. “Aún más alarmante es que hay una puerta allí. Así que debe salir a la calle”, dijo uno de los hombres.

Tras varios minutos de trabajo, la mujer mostró el interior de la “habitación secreta”, en donde se pudo encontrar un espacio cavernoso que contaba con una chimenea. Las paredes se habían pintado de rosa, pero el color se perdió debido al paso de los años.

“Mi departamento es un ‘piso en el sótano’; no se ha mencionado nada debajo de mí, ni verbalmente ni en las escrituras”, explicó la chica. “Teníamos curiosidad por el almacenamiento debajo de las escaleras y decidimos echar un vistazo”.

Según el medio The Sun, Erin conversó con sus vecinos y descubrió que la habitación solía ser un lugar de cultivo de cannabis, pero fue sellada hace “unos 10 o 15 años”.

“Desde entonces, encontramos dos puertas misteriosas más y otra escalera exterior que conduce al sótano inferior, que sin duda revisaremos pronto”, señaló. “Tomaré mejores videos en los pasillos de abajo, pero estaba demasiado emocionada”.

Al respecto, la británica le preguntó a los internautas si el espacio encontrado en su vivienda le pertenece. “¿Qué hago? ¿Es mío? ¿Lo reclamo? ¡Ayuda!”, dijo.

“Hable con su abogado y vea qué hay en su contrato de arrendamiento, si hay derecho de acceso, etc. y vea si hay alguna forma de reclamar los derechos de los ocupantes ilegales”, comentó una persona. “Creo que debes demostrar que has estado ‘ocupado’ durante más de 10 años sin que nadie haya cambiado o residido en la propiedad. No inviertas dinero todavía en ello”, señaló otra.

¿Qué se puede hacer con una habitación vacía?

A continuación, algunas cosas que puedes hacer con una habitación que sobra y no está habitada:

Sala de entretenimiento.

Agregar una sala de estar adicional.

Sala de juegos.

Biblioteca.

Habitación de huéspedes.

Cuarto de jugar.

Estudio de gimnasio/yoga/meditación.

Oficina en casa.

