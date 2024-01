Existen casos de padres de familia que han lidiado con sus hijos para que asistan a sus respectivas escuelas, pues estos no tienen disposición propia. Algunos han tenido que aplicar diversos métodos con la finalidad de incentivar a sus pequeños que se eduquen, pero una madre de Reino Unido impresionó a más de uno por una singular táctica que, hasta el momento, no ha fallado. En Mag, te contaré sobre este video viral.

Kelly es mamá de tres hijos y contó lo que debe hacer cada día para motivar a sus pequeños estudiantes. Mediante su cuenta de TikTok (@kelly198810), dice que les entrega una recompensa de 2.50 dólares que está dividido en dos partes: 1.25 por vestirse correctamente y 1.25 por asistir al colegio sin realizar alguna queja.

Ella explica que este método de motivación lo implementó ante los berrinches que hacían sus hijos en aquellos momentos que debía dejarlos en la escuela. La joven madre no soportaba dichas situaciones, pues existe la posibilidad de que sintiera vergüenza o imaginaba los comentarios negativos que recibiría por la crianza que brindaba a sus pequeños.

Pese a que es una gran idea para implementarlo en cada familia, la mujer revela que no todo sería maravilloso, pues estos chicos también sufren pérdidas económicas en caso de no seguir las reglas impuestas o existan quejas por una mala conducta en la escuela. Por lo tanto, los pequeños están en la obligación de ser unos óptimos escolares diariamente.

Un método que generó debate en TikTok

Tras considerar que su método es eficaz, gran cantidad de usuarios no dudaron en reprocharla por las consecuencias a futuro que tendrán sus hijos, pues puntualizan que estos chicos no ejecutarán cualquier tipo de actividad sin recibir un incentivo económico; sin embargo, una minoría no dudó en felicitar a esta madre por la estrategia aplicada.

¿Qué hacer si mi hijo sigue sin querer ir a la escuela?

En caso su hijo no tiene la mínima intención de ir a la escuela, es importante que busque ayuda. Puede hablar con un miembro del personal de la escuela, como el maestro de su hijo, el director de la escuela o un consejero escolar. También puede consultarlo con su médico o un terapeuta infantil para que le brinde una solución.

