Una mujer de los Estados Unidos viene dando mucho de qué hablar en TikTok por confesar con una sonrisa de oreja a oreja de que se había casado, millones la felicitaron, pero todo cambió cuando confesó que su esposo era, nada menos, que su padrastro, por lo que el extraño relato se hizo viral de inmediato.

Christy (@christywho_) se fue a Las Vegas para casarse con el amor de su vida y cuando se dieron el “sí, acepto”, no dudaron en darse un apasionado beso como sello definitivo de su amor, luego de esto, la tiktoker aseguró que su marido era, en realidad, su padrastro, pero lo hizo con un tantito de timidez: “casarme con mi padrastro fue la mejor decisión que he tomado”.

Nuestra protagonista es oriunda de Tampa, Florida, madre de 2 hijos, quien no dudó en colocar un polémico hashtag que muestra, efectivamente, que no tiene ningún tipo de remordimiento: “#MarryYourMomsEx” (cásate con el ex de tu mamá, traducido al castellano), lo que le valió acumular más de 20.3 millones de vistas.

Mira aquí el video viral

¿Cuál es la relación con su mamá?

De inmediato, la polémica quedó servida en los comentarios donde la audiencia dividió su opinión: “no creo que pueda llegar a una situación en la que esto suceda y no haya asco”, “hay 7 mil millones de personas ¿por qué?”, “realmente pasó de ‘papá’ a ‘papá’ ¿verdad?”, “nunca debería haber un hombre que pueda decir ‘no es así como lo hizo tu mamá’”.

Pero, esto no acabó aquí, pues cuando muchos preguntaron por el tipo de relación que mantenía con su madre, Christy publicó un video donde explica que esta apoya la unión al cien por ciento, al punto que su progenitora estuvo sacando fotos en la boda de su hija con su “ex”.

De hecho, responde algunas preguntas como asegurar que su padrastro no la crio, que ya era mayor de edad cuando lo conoció, pero, principalmente, que ella y su madre no han perdido la comunicación, y que su progenitora no tuvo hijos con el ahora esposo de su hija.