Jeff Wirth, un fotógrafo de vida silvestre, compartió en TikTok las inesperadas imágenes que captó con su cámara. El hombre había dejado el aparato en medio de un bosque esperando registrar a un gato montés; sin embargo, fue sorprendido por un desconocido que no dudó en posar para la lente.

“Hola, soy Jeff. Soy un fotógrafo de vida silvestre y dejé mi cámara en el bosque para tratar de tomar una foto de un lince”, empezó explicando el usuario, identificado en redes sociales como @staywildmedia.

Varios horas después, recogió el aparato, pero grande fue su sorpresa al ver que no había registrado ningún animal, sino a un hombre con chaleco de seguridad que hizo distintas poses al ver que estaba siendo filmado.

“¿Quién es usted?”, pregunta el confundido fotógrafo en la grabación que se viralizó en TikTok con más de 2.7 millones de reproducciones.

Aunque las fotografías no fueron lo que el usuario esperaba, Jeff asegura que no está enojado con el resultado. Como era de suponerse, los comentarios al respecto no se hicieron esperar.

“Una persona con sentido del humor”, “me encanta”, se lee entre las reacciones del clip viral. Asimismo, están quienes bromearon sobre la peculiar situación. “¿Qué animal es?”, “es un oso”, “es una especie recién descubierta, felicidades”, “claro que es un lince, ¿no ves que es una fiera?”, escribieron otros.