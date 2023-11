Una joven de Chile compartió en las redes sociales el inesperado mensaje que le permitió descubrir que su novio le era infiel. Mediante su cuenta de TikTok, la usuaria Indi Valladares (@indi.valladares) reveló detalles del hecho y su relato generó todo tipo de comentarios entre los internautas.

En la mencionada plataforma, la chica publicó una serie de imágenes que muestran la conversación que mantuvo con Diego, su pareja, quien inicialmente le dijo que estaba en la cama; sin embargo, la situación dio un giro cuando, algunas horas después, la joven recibió el aviso de una mujer que aseguraba ser sería una seguidora suya en Instagram.

“Para Halloween, vi a tu novio con otra mina. No te había dicho nada antes porque no sabía si seguías con él la verdad, pero ayer vi que subiste una historia con él”, se puede leer en el mensaje. “No somos amigas, pero me gustaría que me contaran si vieran una situación así. Lo siento mucho”.

Su novia descubrió que era infiel gracias al aviso de una seguidora

En el registro, se observa que Diego se estaba besando con otra mujer, momentos después de asegurarle a su novio que estaba por descansar.

La publicación de la chilena se viralizó y generó una gran cantidad de comentarios. Algunos internautas le dieron su apoyo a la chica, mientras que otros elogiaron la honestidad de la seguidora que reveló el engaño de su entonces pareja.

“Se llama Diego, como no te diste cuenta antes”; “Por mas chicas como ella y menos como él, animo linda siempre llega algo mejor”; “Hasta con foto y todo fingiendo. Él pierde preciosa”; “ya pero nadie habla de la amiga que la salvó”, escribieron las personas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Cómo superar una ruptura

Cuando una relación de pareja termina vivimos un proceso de duelo y es que se trata del fin de una historia. El sitio IEPP recopiló algunas de las cosas que puedes hacer para entender la situación por la que pasas.

Trabaja tu autoestima: Aprende a disfrutar de tu propia compañía, a estar bien contigo mismo y a quererte.

Acepta la situación, bienvenido el cambio: Negarnos a creer y aceptar lo que ha ocurrido no sirve de nada, solo alargará el proceso. Acepta que las cosas pasan por algo.

No te cortes, si te apetece llorar, llora: Reprimir emociones nunca es bueno, déjalas fluir.

Adiós al victimismo: Compadecerte de ti mismo es cavar tu propia tumba. Niégate a ser víctima.

Mantén y aumenta tu círculo social, oblígate a salir: Relacionarte te va a beneficiar, pues los amigos, los compañeros de trabajo, tu familia y toda persona con la que te sientas bien va a ejercer una influencia muy positiva sobre ti.

Mira hacia adelante y aprende: Deja de pensar en lo que pasó o en lo que pudo haber sido. Lo que te va a beneficiar es ir mirar hacia delante, es hora de comenzar a pensar en lo bueno que está aún por llegar.

Te recomiendo ver este video

Turista se traga un anillo de diamantes de 40.000 dólares robado. (YouTube)