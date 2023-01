La edad no es impedimento para ejercitarse y estar saludable. Un ejemplo de ello es la canadiense Edna May Giordano, quien a sus 90 años está inspirando a miles de usuarios con su rutina diaria. Recientemente, se volvió viral por un video que publicó su hija en TikTok.

Edna May Giordano se jubiló en 1997, luego de trabajar como empleada hospitalaria en Kelowna, Canadá. Con más de 50 años, empezó a hacer ejercicios y hasta el día de hoy no ha dejado de hacerlo.

“Cuando me jubilé en 1997, sentí la necesidad del ejercicio físico y supe, ‘si no lo usas, lo pierdes’. Intenté hacer ejercicio en casa pero pronto descubrí que no estaba motivado, desde entonces voy al gimnasio, hago lo que soy capaz, siempre trato de hacerlo mejor, solo compitiendo conmigo mismo”, dijo en entrevista con Newsweek.

Pese a que unos días son más difíciles que otros por su avanzada edad, la sensación de satisfacción al finalizar su rutina es “impagable”.

Mira aquí el video viral

90 años, 5 hijos, 21 nietos y 3 bisnietos

A sus 90 años, Giordano tiene 5 hijos, 21 nietos y tres bisnietos. Precisamente, una de sus hijas, Dalyce Mary Radtke, dio a conocer la historia de la nonagenaria a través de videos publicados en su cuenta de TikTok (@fit__momof7).

Dalyce tiene 59 años y ha heredado ese amor que tiene su madre por la vida saludable. La madre de 7 hijos es instructora certificada de acondicionamiento físico y entrenadora personal.

La mujer destacó que su madre no tiene reparos en usar ropa de moda, pese a que la sociedad asume que las personas de su edad deberían usar vestimenta de ‘abuelas’.

