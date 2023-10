Este martes 3 de octubre se celebra en México el Día del Novio, una ocasión especial para conmemorar el amor y la conexión que comparten las parejas. Aunque esta festividad surgió a partir de la creación del hashtag #nationalboyfriendday en 2014, empezó a cobrar relevancia en 2016 y en la actualidad es una costumbre bastante popular en el país azteca.

Como suele suceder ante este tipo de celebraciones, son muchos los usuarios que acuden a las redes sociales para compartir sus opiniones sobre lo que depara esta fecha y referirse al contexto detrás de los festejos.

Precisamente, en las últimas horas se ha vuelto viral el comentario de un joven mexicano que, mediante su cuenta de TikTok, habló sobre lo que deberían esperar los hombres en el Día del Novio.

“Si fuiste de los que regalaron flores amarillas apenas el 21 de septiembre, déjame estrechar tu mano”, empezó diciendo el tiktoker @soyeltioalex. “Pero ponte feliz hermano porque el 3 de octubre se celebra el Día del Novio en México”.

Según el usuario, la lógica sugiere que si un hombre regaló flores amarillas, más allá de que el gesto se haya dado debido a la tendencia de las redes sociales, este debería esperar un obsequio el próximo 3 de octubre.

“Claramente si esto no pasara vaya que habría una contradicción bastante contundente con toda esta onda de regalar cosas”, explicó.

“No, mi amiga que andaba quemando a su novio porque no le iba a dar flores amarillas”, agregó, en referencia a aquellas jóvenes que expresaron su disconformidad por no haber recibido nada el pasado 21 de septiembre.

“Entonces hermanos esperan su ramo de Hot Wheels o de lo que ustedes quieran”, finalizó el mexicano, cuyo testimonio superó las 800 mil reproducciones. Además, una gran cantidad de internautas aprovecharon la oportunidad para referirse al tema en la sección de comentarios.

“Que me regale un ramo de gym”; “no me dio flores amarillas, no le regalo nada el 3 de octubre”; “A mi me reprocharon por no regalar flores amarillas pero no me preguntaron si me alcazaba el dinero para terminar el mes”; “Yo le regalé flores amarillas a mi novio y ya estoy planeando el del dia del novio”; “¿por qué me salen estos tiktoks a mi y no a mi novia?”; “Vamos hacer un trend para que nos regalen una consola de última generación”, escribieron las personas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Ideas de regalo para el Día del Novio

Se acerca el Día del Novio este 3 de octubre y es la fecha ideal para festejar junto a esa persona especial. A continuación, algunas opciones de regalo para sorprender a tu ser amado:

Su perfume favorito

Un reloj

Un par de zapatillas de su marca preferida

Una camiseta de su equipo deportivo favorito

Organiza una cita especial en un lugar al que no hayan ido

¿Por qué se regalan flores azules en el Día del Novio?

Asi como el pasado 21 de septiembre se regalaron flores amarillas, este 3 de octubre en países como Chile y México se realizará algo parecido. La diferencia es que ahora las flores serán azules y esto es con motivo de la celebración de otra tendencia conocida como el “Día del Novio”, una tradición que se viene haciendo hace algunos años en países como España y Canadá.

Video recomendado

Se quedó dormido en un bar y cuando lo liberan estaba con una copa. (Twitter | @er_gabi2)