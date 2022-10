Cada vez son más las personas que se animan a contar sus experiencias de vida en las redes sociales y acaban ganando popularidad debido a ese relato. Precisamente, una mujer, que se cree que es de Reino Unido, subió un video a su cuenta de TikTok (@seenasyouasked) donde expuso cuál fue su “mayor error” cuando era niñera. Lee esta nota de Mag para enterarte de todo.

“Tenía 20 años y estaba recién casada. Vivía al lado de una familia con un niño pequeño. Él tenía dos años. Solía cuidarlo y, a veces, cuidar niños durante un par de horas para ayudar a su madre”, recordó la protagonista de esta historia.

Un día, la madre de aquel menor le preguntó a la mujer si podía cuidar a su hijo y si no tenía problema en quedarse con él durante la noche, ya que iba a salir. “Sí, no hay problema, nos conocemos muy bien, eso sería genial. El problema es que en realidad me voy de vacaciones el martes por una semana”, le contestó la tiktoker.

No hubo una buena comunicación

“Sí, sí, está bien, está bien”, respondió después la progenitora. La protagonista de esta historia recalcó en su video viral que ambas no se comunicaron “correctamente” a partir de ahí. “Llega el lunes y ella deja a este dulce niño, es realmente encantador, se quedó a pasar la noche. El martes por la mañana temprano, todos empacamos el auto, lo puse en su asiento, nos fuimos a Londres, vivíamos en Birmingham, nos quedamos en un hotel, conseguí que el hotel nos diera una pequeña cuna”, sostuvo.

“Era tan encantador, le conseguí comida y compré algunos pañales extra porque ella no había enviado suficientes pañales para la semana y pasé la semana con este pequeño muchacho. Durante el día, lo llevé al zoológico y caminé por Hyde Park. ¡Lo pasamos genial! Le encantó, durmió muy bien, no lloró por la noche y todo estuvo genial”, agregó.

¿En qué año ocurrió todo?

De acuerdo a The Mirror, la mujer precisó que todo ocurrió aproximadamente en 1991, por lo que en ese entonces no tenía un celular. “Ni siquiera sabía el número de teléfono de la mujer. Ella había sido mi vecina de al lado, así que solo había ido a hablar con ella”, aseveró.

“No tengo un teléfono conmigo y no tengo su número, así que compré postales y escribí una postal y la envié a su dirección para que supiera que todo estaba bien y que el niño estaba bien”, dijo después. Cuando ella regresó a casa con el pequeño, la madre saludó a su hijo muy contenta.

“Qué amable de tu parte, realmente maravilloso. Sin embargo, tengo que decir algo... Cuando dije ‘está bien’, quise decir que volveré el martes por la mañana e iré a buscarlo. En realidad, no era mi intención que lo llevaras de vacaciones toda la semana”, manifestó la progenitora, según la tiktoker.

Debido a esas palabras, la mujer agradeció el hecho de haber enviado las postales para informar todo. Además, en ese entonces, dijo: “¡Dios mío, lo siento mucho! No puedo creer que me haya llevado a tu hijo”. Pero curiosamente no hubo problema con ello. Y es que la madre después le contestó: “No, la pasé muy bien. ¡Tuve un descanso encantador durante la semana!”. La historia ha dejado atónitos a muchos usuarios, sobre todo por la reacción que tuvo la progenitora.

¿Qué cualidades debe tener una buena niñera?

Una niñera es la persona que se encarga de cuidar a los niños o bebés de un tercero, según Wikipedia. Si planeas contratar a una y quieres saber qué cualidades debe tener, la página web de Serena Care nos brinda la siguiente información:

Clara vocación por el cuidado infantil

Proativa

Madura y responsable

Atenta y minuciosa

Divertida y con sentido del humor

Cariñosa

Educada

Organizada

Puntual

