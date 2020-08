La posible salida de Lionel Messi ha copado las portadas de los principales medios deportivos. Josep Pedrerol, conductor de ’El chiringuito de jugones', no quiso quedarse atrás e interrumpió sus vacaciones ante la importancia de la noticia. A través de la pantalla de ‘El chiringuito de jugones’, compartió su opinión sobre el anuncio y, de paso, le mandó un mensaje directo al astro argentino.

El conductor empezó su discurso soltando una bomba: “Si mañana dimite Bartomeu, [Messi] se podría quedar”. Poco después, reflexionaba sobre la decisión del futbolista y la comparaba con la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid “que no resultó bien para ninguno”.

“Quedan los recuerdos bonitos”, dijo, “tener la suerte de disfrutar con él, de sentirle como propio”. Agregó que “las decisiones nunca hay que tomarlas en caliente” porque luego puedes arrepentirte.

🚨🚨"Si mañana DIMITE BARTOMEU, MESSI se podría QUEDAR"🚨🚨. @jpedrerol suelta otro BOMBAZO en #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/RnvkmI3iRj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 25, 2020

Asimismo, le envió un contundente mensaje al hombre que ha llevado al Barcelona a lo más alto en toda su historia: “Messi, quédate. Quédate por la gente que te quiere y porque Messi ha hecho grande al Barça, muy grande, pero el Barça le ha cuidado desde que era pequeño, le ha hecho persona. Vive en una ciudad maravillosa, Barcelona, con la familia, es feliz en Barcelona, y en el club. No es el mejor final para Messi. Es el peor final posible. Y no gana nadie. No gana Bartomeu ni gana Messi. Pierde el Barcelona”.

