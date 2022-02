Por medio de las redes sociales, se volvió tendencia el curioso método de una tiktoker para entrar con pizza y helado al cine sin ser atrapado. El video, publicado por la usuaria Mrs Styles, se viralizó con más de 6 millones de reproducciones.

Mediante el perfil @ealeecs, la joven reveló que solamente se necesita de un vaso de refresco vacío y previamente lavado, en donde será puesto el helado del sabor que prefieras.

Según se puede ver en el video de TikTok, hay que hacer lo posible por ponerle al vaso la tapa original del refresco. Ahora, basta con ingresar a la sala con mucha tranquilidad para disfrutar del producto.

Truco viral de TikTok para entrar con pizza al cine sin ser atrapado

Posteriormente, la usuaria publicó otro clip en el que revela el truco para entrar al cine con pizza. Para ello, utiliza una caja de palomitas reciclada.

En este caso, basta con utilizar el empaque para transportar la pizza. Para cubrir el contenido, hay que poner encima una tapa de cartón, en donde será colocada un poco de palomitas.

Al encontrar estos trucos, los usuarios no tardaron en reaccionar y compartir qué tipo de comida han metido al cine.

“Yo meto mis hamburguesas y sí me han visto pero no me dicen nada”, “Yo he metido tortas de milanesa”, “¿Tienes trucos para meter alitas?”, fueron algunos de los comentarios generados por la publicación.