Durante el quinceañero de su hija, una madre decidió tomar el micrófono para compartir sus sentimientos en un discurso que, contrario a lo esperado, generó fuertes críticas en las redes sociales. Lejos de las típicas felicitaciones o expresiones de amor, sus palabras provocaron comentarios negativos entre los usuarios. ¿Qué dijo la mujer durante tan importante evento?

Aunque parecía ser una fiesta de XV como cualquier otra, las cosas dieron un giro cuando llegó el momento de que los padres dieran unas palabras de agradecimiento a los invitados y a la cumpleañera.

Bastante emocionada, le madre comenzó a recordar algunos de los momentos más especiales que marcaron la vida de su hija; sin embargo, tomó por sorpresa a los presentes que la mujer empezara a describir cómo fue la primera menstruación de la quinceañera.

‘’Sus XV años y lo voy a decir en vivo también, Kiarita a sus 12 años cuando tuvo su primera menstruación lo recibió con gozo, con alegría, con estructura con felicidad. No hay vergüenza de decir esto porque son etapas de las mujeres, y me da gusto que Kiara pueda ver las cosas de esa forma, no con temor sino con alegría de enfrentarlo, prepararse, de hacerlo”, dijo la madre.

‘’No con temor, sino con alegría de enfrentarlo de prepararse de hacerlo y así eres tú en tu vida mi amor y sé que vas a tomar las mejores decisiones y aun así papi y mamá estamos para ti en todo en todo. I love Baby. No le gusta que le haga ‘Ay mi cosita, mi bebé’. Te amamos’', agregó.

El discurso viral de una mujer en el quinceañero de su hija

El discurso se llevó a cabo mientras la mujer acariciaba el rostro de la quinceañera, quien se mostró muy incómoda y avergonzada por el hecho.

La grabación se viralizó con más de un millón de vistas y los usuarios no dudaron en criticar duramente a la madre, acusándola de ejercer violencia en contra de su hija.

“Dime que odias a tu hija sin decirme que odias a tu hija”; “Ahora ya se por qué no tuve quinceañera, yo no recibí mi menstruación con gozo y felicidad”; “El bullying que le espera en el colegio”; “Por eso. Mejor pidan de regalo un iPhone un viaje o otra cosa. Para no tener familia en el micrófono”, escribieron las personas.

Cómo organizar una fiesta de XV exitosa

Organizar una fiesta de quinceañera implica varios pasos clave. Primero, establece un presupuesto claro que abarque todos los aspectos, desde el lugar hasta la comida y la decoración. Luego, elige un tema que refleje los gustos de la quinceañera, ya sea elegante, temático o personalizado.

Selecciona un lugar apropiado que se ajuste al número de invitados y al tema elegido. Asegúrate de reservar con anticipación para garantizar la disponibilidad. Organiza la música, ya sea contratando un DJ o creando una lista de reproducción diversa que incluya las canciones favoritas de la quinceañera y de los invitados.

El menú es otro elemento crucial. Considera las preferencias alimenticias de los invitados y elige opciones que se adapten al estilo de la fiesta. No te olvides de la torta y, si lo deseas, incorpora actividades y sorpresas para mantener a los invitados entretenidos. Finalmente, captura los momentos especiales con fotografías y videos para que la quinceañera y sus invitados tengan recuerdos duraderos de este día tan especial.