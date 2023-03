Una tiktoker de España se ha vuelto viral tras utilizar sus redes sociales para compartir su experiencia en una fiesta de futbolistas en Barcelona. “Fui a una fiesta de futbolistas y salí llorando”, escribió Tatiana Kisiel, cuyo testimonio generó miles de reacciones.

“Estaba con unas amigas tomando copas y me comentaron que iban a una fiesta con futbolistas en un conocido hotel de Barcelona y me dijeron que viniera. A mí nunca me ha gustado el ambiente que se respira en estos sitios, el 90% de los futbolistas suelen ser unos imbéciles, pero tenía ganas de fiesta y acepté”, empezó contando la joven. “Evidentemente fue un error, salí de allí llorando y nunca volveré a un evento así”.

Al llegar al lugar, le pidieron dejar su celular afuera, cosa que para la tiktoker no tuvo nada de raro pues, al tratarse de personas famosas entre los invitados, es normal que quieran evitar que se les grabe en situaciones comprometedoras. Pese a ello, Tatiana se las arregló para ingresar al local con su teléfono.

“Ojalá no hubiera venido”

Ya adentro, la cosa se veía bien: buena ambiente, bebidas de primera marca y un DJ. Solo quedaba esperar la llegada de los futbolistas; sin embargo, pronto se dio cuenta de que se iba a arrepentir de estar allí.

La joven señaló: “ojalá no hubieran venido, porque estábamos mejor sin ellos”. Asimismo, dijo que los deportistas “eran unos arrogantes y unos estúpidos”.

Además, compartió detalles de un incómodo episodio que le tocó vivir: “vi a un futbolista gritando a una chica de camino al baño, así que yo la defendí. Como vi que no servía de nada, me puse a grabar discretamente, pero me pilló. Me fui corriendo al baño, porque el tipo me estaba persiguiendo gritando para que borrase el video. No paraba de aporrear las puertas, hasta que consiguió que saliera y borrase el video”, recordó.

“Salí de allí llorando y, obviamente, no volvería a ir a una fiesta de futbolistas”, agregó. Tatiana prefirió no revelar el nombre del equipo, pero asegura que “no era el equipo de barrio en el que juega tu primo”.

Su testimonio generó opiniones divididas

El relato de la influencer se viralizó con más de un millón de reproducciones y generó toda clase de reacciones. Mientras que algunos le expresaron su apoyo por la mala experiencia, otros la recriminaron por asistir a una fiesta de futbolistas “sabiendo lo que eso implica”.

“¿Lo que no entiendo a qué vas? Si se sabe perfectamente a lo que van”; “Yo no me voy a fiestas de futbolistas ni similares porque sabes a lo que vas. Mejor quedar con tus amigos de siempre y fuera problemas”; “Un bajón como termino todo y que hayas llorado, pero que admirable que hayas querido defender a la chica”; “Espero que no haya sido nada y que lo puedas superar bien! Gracias por compartirlo!”, escribieron las personas.