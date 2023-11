Una mujer de Nanaimo, ciudad ubicada en la provincia canadiense de Columbia Británica, logró registrar un encuentro inusual entre un león marino y un pulpo. Lindsay Bryant estaba a punto de nadar, como lo hace todos los días, cuando vio el brutal enfrentamiento a unos 100 metros de la costa.

“Noté que no era una situación habitual de un león marino atrapando un pez”, señaló la ciudadana en conversación con CTV News. “Así que saqué mi teléfono”.

Tras grabar la impactante escena durante unos cinco minutos, Bryant se dirigió a su vivienda, donde recién se dio cuenta de lo que realmente había filmado.

“Creo que se me cayó la mandíbula”, recordó. “Fue como, ‘Oh wow, es un pulpo y no he visto uno antes’. Fue definitivamente una sorpresa”.

El video dio la vuelta al mundo

Desde que publicó el video en las redes sociales, la mujer ha recibido toda clase de preguntas en torno al raro encuentro del que pudo ser testigo, incluyendo llamadas de medios internacionales.

Asimismo, se enteró de que los leones marinos suelen cazar pulpos y que probablemente este espécimen estaba luchando para evitar convertirse en la próxima comida del primero.

Bryant disfruta de toda la vida salvaje que ofrece la isla de Vancouver y quedó sorprendida por la gran cantidad de mensajes que recibió tras registrar el enfrentamiento.

“Creo que es un buen descanso con todo lo que está sucediendo en el mundo”, señala. “Solo ver algo de naturaleza y algo un poco diferente”.

Peces, calamares y pulpos, parte de la dieta del león marino

Los leones marinos son depredadores oportunistas y su dieta varía según la especie y la región en la que viven. Por lo general, se alimentan de una amplia variedad de presas marinas, lo que incluye:

Peces: Muchas especies de leones marinos se alimentan principalmente de peces. Nadan rápidamente y son capaces de atrapar y consumir una variedad de especies de peces

Calamares: Los leones marinos también incluyen calamares en su dieta. Son capaces de sumergirse a profundidades considerables para cazar estos cefalópodos.

Pulpos: Como mencionado anteriormente, algunos leones marinos cazan y consumen pulpos.

Crustáceos: En algunas ocasiones, los leones marinos pueden alimentarse de crustáceos, como cangrejos y langostas.

