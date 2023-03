Por medio de las redes sociales, se compartió un video en el que se puede observar el momento en que un cantante de Argentina es asaltado en pleno concierto. La insólita escena fue captada en la discoteca Tornado, ubicada en la provincia de Buenos Aires.

Al parecer, el vocalista Ulises Bueno quiso tener un gesto de cercanía con los fanáticos que estaban en el lugar. Estiró la mano para saludarlos, pero de un momento a otro terminó entre los asistentes.

Una vez abajo del escenario, el cantante fue abordado por varias personas que aprovecharon el momento de confusión para quitarle algunas de sus pertenencias, informó el medio Infobae.

“¡Pará loco, pará! ¿Por qué me tiraron del escenario?”, gritó el hombre de forma desesperada, al mismo tiempo que los asistentes le quitaban su gorra, auriculares y cadenas de oro.

El video viral del cantante al que le robaron todo en pleno show

‼️ Tiraron a Ulises Bueno de un escenario y le robaron todo pic.twitter.com/B46GjWfzKW — Opinión Frontal (@OpinionFrontal) March 7, 2023

“¿Por qué me tratan de esta forma?”

Ulises se dio el tiempo de referirse a sus fans: “Se fueron al carajo, loco qué pasa. ¿Yo les hice algo a ustedes? ¿Por qué me tratan de esta forma? Me robaron las cadenitas, eso no se hace. Hay cosas que no se deben hacer, muchos años laburando de esto, ¿para que me traten de esta forma?”.

“Y si alguno tiene dignidad que me devuelva la gorra que es un regalo personal”, dijo enojado; sin embargo, el vocalista decidió dejar de lado el mal rato y, consciente del esfuerzo que hacen sus seguidores para comprar las entradas, decidió seguir con el show.