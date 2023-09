Luisito Comunica, uno de los youtubers más populares de la actualidad, subió un video para hacer una denuncia: fue golpeado por un sujeto mientras se encontraba caminando por la calle.

Según el testimonio del mexicano, la agresión vino de un vendedor de paletas. Al parecer, esta persona se enojó porque el creador de contenido no quiso comprarle, por lo que decidió golpearlo.

Con su celular, Luisito Comunica logró grabar el lugar del incidente y el rostro del vendedor. Tras publicar las imágenes en las redes sociales, miles le expresaron su apoyo y le hicieron saber que, más allá de lo que haya ocurrido, la agresión es algo totalmente injustificable.

“Fue uno de estos cuates que venden paletas en la calle y estuvo muy raro, de verdad muy loco. Todo fue básicamente porque no le quise comprar una paleta... Yo solo salí al parque con mi perrito. Estábamos caminando, llega un güey a ofrecer una paleta. Le digo que no y me dice ‘Pin... mam...’. Yo le contesto y entonces se aceleró y dijo ‘Tú me pelas la ve...’ y hacía así en la bolsa, como que algo filoso me enseñaba”, señaló.

“Mostraba algo en su bolsillo y me asusté. Mi respuesta inmediata fue empezar a grabar y me decía ‘Yo sé quién eres, que seas famoso me vale, yo te rajo tu ma...’. Entonces dije ‘Este güey tiene un cuchillo’. Dije ‘Si empiezo a grabar no me va a hacer nada, es mi manera de defenderme’. Pero pues no. Vaya que estaba muy equivocado”, agregó.

Finalmente, el mexicano agradeció a quienes lo ayudaron tras la agresión y compartió un consejo dirigido a quienes, en algún momento, pasen por una situación similar a la suya.

“Quiero agradecer a las personas de la calle que se metieron e intervinieron porque evitaron que pasara algo peor... La moraleja de esto es que cuando nos metamos en algún problema en la calle o así, mejor no responder, mantener de lejitos, porque no sabemos si la persona delante de nosotros va a ser una persona violenta que pierde rápido la cabeza o que tuvo un mal día”, concluyó.

¿Quién es Luisito comunica?

Luisito Comunica es un famoso youtuber, vlogger y presentador de televisión mexicano. Su nombre real es Luis Arturo Villar Sudek y nació el 20 de marzo de 1991 en Puebla, México. Hasta el momento el creador de contenido es uno de los más importantes en la plataforma de vídeos.

Luisito Comunica se hizo conocido por sus videos de viajes y aventuras, que publica en su canal de YouTube “Luisito Comunica”. En sus videos, documenta sus experiencias en diferentes partes del mundo, incluyendo sus interacciones con la gente local y sus exploraciones de la cultura y la comida de cada lugar.

