Robert, un estudiante de 9 años de East Orange Community Charter School, de Nueva Jersey, Estados Unidos, estuvo a punto de ahogarse. Afortunadamente pudo ser salvado por su profesora, quien se encontraba cerca cuando la tapa de una botella se quedó atorada en la garganta del alumno.

Tal como se puede ver en las imágenes captadas por una cámara de seguridad, el menor había intentado abrir la botella con las manos durante la clase de matemáticas. Al no poder, lo intentó con los dientes.

“Y luego comencé con mis dientes y lo apreté un poco. Luego el agua empujó la tapa hasta mi garganta”, dijo Robert en conversación con ABC 7 News. Fue entonces cuando el niño comenzó a atragantarse.

“Corrí al fregadero tratando de toser y no pude, así que corrí muy rápido hacia la sra. Jenkins”, agregó el estudiante.

Aunque la docente Janiece Jenkins no entendía exactamente qué estaba pasando, dedujo que Robert era incapaz de hablar y captó su expresión de angustia, por lo que decidió voltearlo para practicar la maniobra de Heimlich tres veces.

“Se estaba señalando el cuello y estaba todo nervioso. No podía hablar, así que le di la vuelta, le hice la maniobra de Heimlich y aquí estamos”, señaló la maestra.

Una vez que salió la tapa de la botella, Robert gritó: “¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Está fuera!”.

“Una vez que estuvo bien y de que me aseguré de que no tenía nada en la boca, me tomé un segundo, respiré, miré alrededor de mi salón de clases, miré a mis alumnos y dije, ‘Está bien’”, agregó Jenkins.

Tras el hecho, la escuela se comunicó con la madre de Robert para informarle de lo sucedido.

Por su parte, Tracey Watkins, directora de la institución educativa, aseguró que todos sus maestros están capacitados para saber cómo responder en casos de emergencia, así como lo hizo la profesora Jenkins.

“Entonces, en este momento, con la llegada de nuevo personal, diría que el 95% de nuestro equipo está capacitado en RCP, EpiPen, respuesta de primeros auxilios”, declaró Watkins.

Cómo aplicar la maniobra de Heimlich para adultos y niños de más de 1 año

Una persona que se está atragantando no puede hablar, toser ni respirar, y podría ponerse de color gris o azulado. La maniobra de Heimlich puede ayudar a sacar la comida o el objeto, señala el medio cigna.com.

Si la persona no puede respirar, toser ni hacer sonidos:

Párese o póngase de rodillas detrás de la persona y rodéela con sus brazos alrededor de la cintura. Si la persona está de pie, coloque una de sus piernas entre las piernas de la persona para que la pueda sostener en caso de que ésta se desmaye.

Forme un puño con una mano. Coloque el puño con el lado del pulgar contra el vientre de la persona, justo arriba del ombligo pero muy por debajo del esternón. Vea la imagen A.

Agarre su puño con la otra mano. Dé una compresión rápida hacia arriba en el abdomen. Esto puede provocar que el objeto salga expulsado. Es posible que necesite utilizar más fuerza para una persona más grande y menos para un niño o para un adulto de baja estatura. Vea la imagen B.

Repita la compresión hasta que salga el objeto o la persona se desmaye.

Si la persona puede toser o hacer sonidos, déjele toser y tratar de expulsar el objeto. Si está preocupado acerca de la respiración de la persona, llame a los servicios médicos de inmediato.