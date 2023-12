Desde hace algunas horas, circula en las redes sociales un video protagonizado por una mujer que se negó a casarse en plena ceremonia civil. Jessica Avilés y su prometido Santiago Restrepo Vega lo tenían todo preparado para darse el sí frente a un juez en la ciudad colombiana de Chinú, en la región de Córdoba; sin embargo, las cosas dieron un giro y lo que debía ser un momento conmovedor se convirtió en desconcierto, sorprendiendo a los familiares y amigos que estaban presentes. ¿Cuál es la historia detrás de esta escena que viene dando que hablar entre los internautas?

“El papá no está de acuerdo con esto. El papá de Santiago me mintió. Me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado el papá”, se escucha decir a la novia, luego de que se le preguntara si estaba de acuerdo con la unión.

“Él se deja mandar por el papá, así no me caso. ¡Cómo trató a mis hijas cuando llegué! Primero mis hijos, te lo dije. Vine porque me encontré con esto fue ahora aquí ¡Aquí! Si lo sé, no vengo”, agregó Jessica, mientras Santiago le retiraba el anillo.

La molestia de la mujer habría iniciado por la forma cómo los familiares del novio trataron a sus hijos al llegar a la ceremonia.

Se hizo viral un video de una boda fallida en Chinú, Córdoba. Cuando la notaria le preguntó a la novia Jesica Avilez que si se quería casar con Santiago Restrepo, esta dijo que no. El novio se negó a pagar la fiesta y les tocó hacer “vaca” a los amigos. pic.twitter.com/IjXVqX1x5q — Nidia Serrano (@NidiaSerrano) December 19, 2023

¿Una escena real o algo actuado?

Aunque en un inicio se difundió la versión de que la escena sería falsa o actuada, se supo que todo lo ocurrido fue real ya que Mary Luz Díaz, propietaria de la casa de eventos donde se llevó a cabo la boda, así lo confirmó.

“Eso no fue un montaje, fue real. El comportamiento de los invitados fue muy aceptable para lo que aconteció. Los invitados de él (Santiago) eran como 10 o 12 personas y los invitados de ella eran 60″, precisó la decoradora en conversación con el medio colombiano El Tiempo.

A pesar de la negativa de la novia, el evento se llevó a cabo sin mayores problemas. De hecho, los invitados se quedaron hasta pasada la medianoche, cenando y bebiendo.

En otro video, se ve que una conocida de Jessica pidió hacer una colecta entre los presentes para terminar de pagar por el evento, ya que este no había sido cancelado.

Sigo con los videos de la plantada que le pegó la novia chinuana Jessica Avilez a su prometido, en pleno matrimonio notarial. Cómo el novio se negó a pagar la cuenta del matrimonio, los invitados hicieron “vaca” para sufragar los gastos. pic.twitter.com/YBdtnxELtW — Nidia Serrano (@NidiaSerrano) December 19, 2023

“El señor aquel era el encargado de pagar todo. Hizo las ilusiones y ahora le salió a la señora del evento con nada, que él no se había hecho compromisos con ella. ¿Qué podemos hacer? Todos, aportando nuestro granito de arena con los sobres que trajimos para poder pagarles a los señores que vinieron hasta acá”, expresó la joven.

“El novio sí dijo que no iba a responder por los gastos inicialmente, pero no quedaron tan mal. Yo fui un poco flexibles con ellos para que pagaran el evento”, confesó Díaz, quien asegura nunca haber visto un incidente así en sus 20 años de experiencia organizando bodas.

Ambas familias discutieron e intercambiaron insultos

En un tercer video, se ve que los familiares de los ex prometidos intercambian insultos justo cuando recolectaban el dinero.

“¡Que te vaya bien!”, gritó una mujer cuando Santiago, su padre y otros allegados se marchaban en medio de abucheos. El papá del novio no se quedó callado y respondió: “¡Ratas!”.

“¡Chao, chao! Que tu papá siga decidiendo por ti”, se escucha decir a otra invitada.

Tercer video. Así salió la familia del novio al que dejaron plantado en Chinú, luego que Jessica Avilez le dijera a la notaría que no se quería casar. Lis chulearon hasta el cansancio, luego que el ex suegro saliera con patanerías. pic.twitter.com/rZJMLYpw17 — Nidia Serrano (@NidiaSerrano) December 19, 2023

