Encontrar la talla perfecta de un pantalón puede convertirse en todo un dolor de cabeza, sobre todo si tenemos en cuenta que vivimos en una época en la que varios establecimientos piden no probarse las prendas debido al covid-19 .

Afortunadamente, una usuaria de Tik Tok parece haber encontrado solución para este problema. A través de un sencillo truco, y que no toma más de unos cuantos segundos, afirma que será posible hallar la talla perfecta.

Billie Newland explica que si tu antebrazo, del codo al puño cerrado, cabe en la cintura del pantalón, la prenda es para ti. Ella lo demuestra con varios ejemplos en video, los cuales no han tardado en volverse viral.

La joven asegura que el truco funciona con cualquier tipo de marca y tienda; sin embargo, ella parece no tener en cuenta que ningún cuerpo es igual en forma o tamaño. En otras palabras, no debería sorprenderle a nadie que el truco no sea del todo efectivo.

Newland, sin embargo, comparte en sus redes sociales variados consejos de moda que no tienen pierde. En un video, muestra cómo hacer que el llevar tacones sea más cómodo. En otro aconseja sobre los colores que deberías vestir según tu tipo de piel o qué corte te conviene según la forma de tu rostro.

