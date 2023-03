Dos jóvenes venezolanas que residen en España publicaron un video enumerando los puntos negativos de ser ciudadanas de ese país. Lo que ellas no imaginaban era que el registro se volvería viral y les traería graves consecuencias.

En el clip, difundido en TikTok por la usuaria Alejandra García (@_garciaalejandra), las chicas despotricaron contra las personas oriundas del mencionado país europeo. “Primero: la gente huele horrible. No todo el mundo, pero es demasiado común. A axila maloliente, huelen mal”, dijeron mientras se reían.

Como si lo anterior no hubiera quedado claro, agregaron: “Yo no entiendo por qué. Porque aquí hay agua todo el día, hay champú, hay jabón y hay desodorante. No entiendo. Es algo cultural. Entras en un autobús y te puede oler horrible o te pueden pasar por al lado y te dejan el olor”.

Continuando con su relato, las jóvenes aseguraron que los españoles no tienen talento para el baile. “Los españoles no saben bailar. Les pones una bachata y te bailan un reguetón. Les pones reguetón y se lanzan un merengue mal bailado”, indicó una de ellas, a lo que la otra añadió: “Saltan como si estuviesen en Tomorrowland. Patético”.

Asimismo, mencionaron que “aquí la gente fuma demasiado. Y fuman todo lo que se te pase por la cabeza”. “Y beben, eso también lo odio. Antes de entrar a una discoteca, la gente ya está vomitando”, agregaron.

“Los horarios son superextraños. La mañana empieza a las 9 horas y es hasta las tres de la tarde, cuando en Venezuela todo está abierto a las 7. Una cosa peculiar”, señalaron. “La gente se toma la hora de almuerzo como la hora de la siesta, entonces, de 13.30 a 17 está todo cerrado”.

No si en Caracas los buses huele a flores y como si allí bailaran sevillanas vaya par de mongolas pic.twitter.com/ayUqygN4Ep — aggressively core 🇦🇷🇪🇸 (@jenimilanesa) February 22, 2023

Fuertes críticas en redes sociales

El video subido por Alejandra se volvió viral y, como era de esperarse, generó una gran polémica entre los usuarios. Muchos españoles se sintieron ofendidos y las destrozaron en las redes, pidiendo incluso que las deporten.

“Me siento atacada por mi cultura. Si tienes algún problema con los domingos y la siesta, lo tienes conmigo”, escribió una joven española. “No me representan como venezolano. Hablan por cuenta propia. España es un país maravilloso, con gente maravillosa. Vergüenza tendría que darles hacer este video”, comentó otro, mientras que un tercero añadió: “Soy venezolano y estas niñas no midieron las consecuencias de comentar cosas que generalizan a todo un pueblo. Lo lamento, de verdad”.

Ante las fuertes críticas, la joven venezolana se vio obligada a eliminar su video, pero como suele suceder en este tipo de situaciones, varios internautas lograron recuperar el registro y lo volvieron a subir.

¿Cómo viajar a España desde Perú?

El portal plusultra.com señala que los ciudadanos del Perú se encuentran exentos de tramitar la visa Schengen para viajar a España por estancias hasta 90 días o por motivo de turismo.

No obstante, es primordial que conozcas que, desde finales del año 2022, los peruanos tendrán que presentar la visa ETIAS.

Este documento es el sistema creado por la Unión Europea para aquellos ciudadanos que actualmente se encuentran exentos de solicitar una visa para desplazarse por el Espacio Schengen, que incluye a España y otros países europeos como Francia, Italia y Alemania.