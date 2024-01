Una persona en su etapa de niñez ha visualizado un juguete que le cautivó instantáneamente y deseaba tenerlo a toda costa, pero por diversas circunstancias no se pudo concretar. Quizás ese deseo se olvida conforme pasen los años; no obstante, en caso de recibirlo, el niño interior nuevamente retorna con una inmensa felicidad. Esto vivió una abuela de Argentina al obtener una muñeca que había esperado desde que era una menor de edad y no contuvo las lágrimas. En esta nota de Mag, te contaré más detalles de este momento viral.

Ivanna Rossini es aquella mujer que sorprendió a su madre al obsequiarle la famosa muñeca Claudia. Ella comenta que la adulta mayor tuvo la ilusión de tener este juguete en el Día de Reyes desde que era una niña, pero no pudieron regalarle. Después de 57 años de espera, la creadora de contenido decidió grabar el icónico momento.

Mediante un video publicado en su cuenta de TikTok (@ivannarossini88), se visualiza a la abuela caminando hacia el patio exterior y observa un obsequio envuelto para ella. En aquel momento, era el inicio de su felicidad, pues veía que el tamaño de dicho regalo era similar a lo que había anhelado en su infancia. Es así que nuevamente ingresa a su hogar con el propósito de retirar la envoltura y conocer de qué se trataba.

Solo bastó que abriera la parte superior de este papel para que derramará sus primeras lágrimas, pues se dio cuenta que efectivamente le habían entregado a su amada muñeca Claudia. La emoción comenzó a apoderarse de ella cada vez que retiraba el envoltorio y finalmente le brindó un tierno abrazo, demostrando que sus hijas el cumplieron el sueño que siempre tuvo en mente.

Un video que conmocionó en TikTok

Al notar este mágico momento que vivió la persona de avanzada edad, los usuarios decidieron realizar diversos comentarios expresando que su niña interior podrá estar feliz después de este importante regalo. “Es solo una niña con su muñeca Claudia”, “No estoy llorando”, “Qué manera hermosa de sanar esa niña interior”, " Hermoso regalo”, “Es un sentimiento inexplicable”, son algunas opiniones que se aprecia en este clip.

