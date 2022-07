La subida del precio de la gasolina ha provocado que el llenar el tanque se convierta prácticamente en un lujo. Cada vez son más los conductores que expresan su preocupación por el alto costo de este producto, como una joven de España rompió en llanto al ver cuánto dinero gastó al pagar por el servicio.

En un video de TikTok, captado por su novio, se puede ver a la usuaria Nahia Sánchez quejándose por el alto precio del combustible. “¿Por qué lloras?”, le preguntó el joven a su pareja. “Pues porque son mis ahorros y esto es más caro que su puta madre, por la mierda de gasolina, que no sirve para nada”, respondió ella.

“Yo no me voy a sacar el carné en mi vida, ¿para qué quiero coche si es más caro que yo qué sé? Me sale más barato ir en tren o en bus. Si esto es lo barato… ¿Lo caro qué es? ¿200 euros llenarlo? ¡Ni siquiera está lleno!”, agregó.

Hasta el momento, el curioso clip acumula más de 10 millones de reproducciones y 1 millón de ‘me gusta’ en TikTok.

La mayoría de los usuarios de la mencionada red social se pusieron del lado de la chica: “Todos somos esa chica. Son unos precios indignantes. Así no se puede hacer nada en la vida. Es la España del siglo XXI”. Otro usuario escribió: “Deberíamos salir todos a la calle a protestar porque esto es insoportable. La gasolina está a más de dos euros el litro. No es aceptable y no se puede coger el coche”.

Por otra parte, no faltaron quienes le recordaron a la joven que en el futuro se llevará una amarga sorpresa al pagar por servicios como luz o agua: “Seguramente, todavía no pagas luz y agua. Tienes que prepararte porque esto es lo que toca. Ahora lloras porque te sale muy caro irte de vacaciones, pero, en el futuro, todo será mucho más complicado”.

¿Por qué está subiendo el precio de la gasolina y hasta cuándo?

Hay muchos factores que están contribuyendo a este incremento. Las principales razones según expertos son Rusia y la invasión a Ucrania, así como la pandemia del Covid-19 y el aumento de la inflación, señala el portal enlacelatinonc.org.

El economista Alfredo Romero, de la Universidad Tecnológica de Carolina del Norte, explicó que el incremento de precios en alimentos y energía que fue revelado la semana pasada por el Departamento de Trabajo (DOL) probablemente no incluye los efectos en los costos de energía y alimentos causados por la invasión rusa; ya que esa no comenzó sino hasta el 24 de febrero y el embargo de importaciones de petróleo por Estados Unidos y el Reino Unido empezó en la primera semana de marzo.

“Los datos de inflación siguen reflejando los choques a las cadenas de suministros, resultados del Covid-19 y el incremento de demanda de los consumidores por los estímulos fiscales”, señaló el especialista.

