TikTok ha vuelto tendencia el video de un hombre de los Estados Unidos quien tomó la arriesgada decisión de dejar su trabajo recurrente para dedicarse al mundo del arte y la música, su verdadera pasión. Los usuarios de esta red social no dejaron pasar la ocasión para elogiarlo, asegurando que su historia es digna de inspiración.

Una decisión inesperada

El tiktoker, conocido en esta plataforma como KingcDukes es un artista y productor musical nos cuenta que se animó a tomar el paso más arriesgado en su vida laboral: “Así que hoy decidí dejar mi trabajo”, se lee en la descripción del metraje y nos enteramos que nuestro protagonista trabajaba en Staples, una cadena de tiendas dedicada a la venta de artículos de oficina.

La cinta nos muestra al artista portando una llave, dirigiéndose hacia la oficina de la supervisora a quien le dice: “Oye, hoy será mi último día. Las dejo (las llaves)”, a lo que la mujer, sorprendida, pensando que se trata de una broma solo atina a decir: “¿En serio?”, a lo que este, ya estando fuera de la habitación y caminando hacia la salida del establecimiento responde con un escueto “sí”.

Lo que lo motivó a renunciar

Cuando KingcDukes sale de la tienda comienza un monólogo explicando los motivos que lo llevaron a dejar dicho empleo: “Sabes, a veces, simplemente dedicamos todo nuestro tiempo a estas empresas que trabajan de 9 a 5 y no disfrutamos de la vida. Estamos aquí para disfrutar de la vida. No me malinterpreten, un horario de 9 a 5 es genial. Haz lo que tienes que hacer, pero mi tiempo se acabó. Estoy aquí para crear, para todos, sigan haciendo lo que hacen, especialmente, todos los creativos. Hombre, será mejor que vengas con eso”.

Seguidamente, el también productor musical animó a las personas a hacer cosas que los hagan felices: “No vas a tener valor en ti mismo si no pones valor dentro de ti mismo. Si no eres feliz, déjalo, y ¿adivina qué? Estoy bendecido por ustedes que apoyan mis negocios, mi arte, mi música”.

Acto seguido, se dirige a su auto, saca una botella de champagne, para luego subirse sobre el capot de su vehículo, destapa la botella, la bate y comienza a salir el espumante a modo de celebración.

Usuarios inspirados

El video fue compartido el pasado 19 de junio, contando con más de 1.2 millones de reproducciones y con miles de comentarios que se han sentido motivados por sus palabras: “¡Felicitaciones! Estoy muy orgulloso de ti”, “camino a seguir. Me encanta esta energía”, “esto fue muy alentador de ver, sigue así”, “la mejor elección que he hecho”, “uno de los mejores sentimientos para un creativo es renunciar a un trabajo que es mío para nuestra salud mental. Hice lo mismo la semana pasada”.