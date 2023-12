La usuaria de TikTok @kejiainquiries se volvió viral al mostrar las inusuales actividades dominicales en un parque de Shanghai, China, conocido por ser un punto de encuentro para aquellas personas que buscan pareja.

Según el relato de la española, identificada como Clau, los interesados llegan al sitio con elaboradas presentaciones, incluyendo edad, preferencias, ingresos anuales y profesión. La joven destacó el cartel de una candidata que se autodenominaba ingeniera aeroespacial y ganaba 300 mil yuanes.

Por otra parte, la tiktoker compartió su experiencia al ser abordada por numerosas madres que buscaban emparejar a sus hijos, mostrándole fotos e información personal de estos. Algunos candidatos incluso detallaban el tipo de vivienda que poseían, como un “Ingeniero del año 1986″ con ingresos anuales de un millón y una casa de tres habitaciones y dos baños.

En su video, también señaló la diversidad de estos perfiles y cómo el lugar estaba repleto de “papeles” con información similar. A pesar de su participación, la usuaria concluyó su relato de manera humorística indicando que no tuvo éxito en encontrar a alguien que se ajustara a sus expectativas.

Las imágenes superaron las 3 millones de reproducciones y, como no podía ser de otra manera, generaron todo tipo de comentarios entre los internautas.

“Que mi madre no entere de esto, que me lo monta mañana mismo en el pueblo donde vivo”; “O sea que si me quedo sin opciones solo me tengo que ir a China”; “¿Eso lo hacen los padres? Me parece super humillante la verdad... La presión que ejercen estos padres a sus hijos para casarse y que los expongan así como si fuera un mercado...”; “¿No tienen Tinder allá? Para más facilidad de buscar pareja digo yo...”, escribieron las personas.

¿Cómo tener una primera cita exitosa?

Tener una primera cita exitosa implica crear una conexión genuina y establecer una base sólida para una posible relación futura. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a tener una primera cita exitosa:

Se natural

Ten confianza en ti mismo

No busques ser quien no eres

Elije un lugar que te guste

Aprende de tu pasado

Prepárate para una conversación interesante

Analiza tu primera impresión

Analiza tu lenguaje corporal

