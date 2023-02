Maddie es una joven estadounidense que domina el idioma español a la perfección y lo demuestra mediante su cuenta de TikTok, donde se dedica a compartir su experiencia como hablante nativa de inglés bilingüe.

Recientemente, la usuaria, identificada como @jmadsj123, publicó un video que ha llamado la atención de miles de internautas. Según la tiktoker, hay un truco para saber de qué país proviene un hispanohablante empleando solamente una palabra. ¿De qué se trata?

La joven explica que la manera “más sencilla” de identificar de dónde proviene una persona que habla español es preguntándole como diría la frase: “What’s up bro” (¿qué pasa amigo?).

Sucede que, cada vez que ha conversado con hispanohablantes, Maddie se ha dado cuenta de que cada país se ha inventado una manera diferente de decir ‘bro’.

“En México es ‘wey’. Qué pasa wey. En Chile es ‘weon’. En España es ‘tío’. ¿Qué tal, tío? En Argentina es ‘boludo’”, indica.

Aunque esta costumbre es algo que no incomoda a la tiktoker, ella asegura sentirse confundida porque no sabe cuál utilizar. “¿Pero cuál digo yo? Porque yo no soy de un país hispanohablante. Así es, soy un transformer en español”, concluye.

Su testimonio se viralizó en la mencionada plataforma, donde acumula más de un millón y medio de reproducciones. Como era de esperarse, cientos de internautas hispanohablantes comentaron la publicación señalando la manera en que se dice “bro” en su país.

“Qué tal causa”, dijo un usuario peruano. “Qué me dice mae”, escribió uno de Costa Rica. “Qué más parce”, comentó un colombiano. “Qué xopa”, agregó un panameño. “Qué bola asere”, añadió uno de Cuba.

