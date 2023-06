Una joven de Mendoza, Argentina, se volvió viral al mostrar lo que su novio había preparado para sorprenderla por su aniversario. Se supone que el chico iba a llevar a Guadalupe Coria a un lugar muy especial para festejar un nuevo mes de relación; sin embargo, las cosas no se dieron de la forma en que ella esperaba y terminó contando lo sucedido en un video de TikTok que acumula miles de reproducciones.

“Quizás es algo que nunca hemos contado, pero en Mendoza hay un destino gastronómico bastante buscado que son los choris debajo del puente”, aseguró la tiktoker, mientras se acerca a un puesto ambulante de comida ubicado debajo de un puente.

A pesar de que en un inició se negó a sentarse en el sitio, terminó aceptando la propuesta de su novio y, tal como se puede ver en la grabación, el joven puso una gran sonrisa en su rostro.

Con música del cantante Ulises Bueno de fondo, la pareja degustó unos choripanes en medio del humo de las parrillas.

“No puede ser amor que me hayas traído acá. Es el peor cumplemés de la vida”, dijo Guadalupe. “No hay normas de higiene, no hay bromatología, sólo hay huevo y corazón”, agregó.

El relato de la argentina se viralizó y generó opiniones divididas entre los usuarios. Mientras que algunos se tomaron el episodio con humor, otros criticaron duramente a la chica por exhibir a su novio y criticar su decisión de llevarla a comer a un sitio tan sencillo.

“Hasta Wanda Nara fue a comer un chori, o sea amor de dónde saliste vos?”; “¿Cómo va a decir que es el peor cumplemés si ese es el lugar más romántico que hay en Mendoza?”; “Me ofrezco como acompañante mi rey”; “No es la indicada”, “Hermano corre que ahí no es”; “Feliz de la vida si mi marido me lleva a comer ahí”; “A todas de novias nos llevaron a comer bajo un puente choris, me casé y no fui más”; “No es dónde, es con quién”, escribieron las personas.

