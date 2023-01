TikTok se ha convertido en la plataforma preferida de los internautas para compartir diversas experiencias fuera de lo común. Dentro de este grupo se encuentran las historias incómodas, las cuales suelen volverse muy populares al punto de generar miles de reacciones y toda clase de comentarios.

Ejemplo de ello es el relato de Katthy Liz, una usuaria identificada como @katthyliz en redes sociales que recientemente se volvió viral al revelar que, tras ir a una cita con el ginecólogo, fue atendida por su ex pareja.

Según contó, ella contaba con una ginecóloga de cabeza; sin embargo, la profesional no pudo asistir a la revisión por un problema personal. Por ello, fue remetida con otro médico.

Grande fue su sorpresa al ingresar al consultorio y encontrarse cara a cara con nada más y nada menos que con el hombre con el que tuvo una relación tiempo atrás.

La cosa no quedó allí, pues Katthy aseguró haber tenido que revelar detalles de su vida sexual con su ex novio, con quien nunca llegó a tener un encuentro íntimo.

Testimonio viral de joven que fue al ginecólogo y fue atendida por su ex novio

“Me dio mucha vergüenza. Yo creo que esto lo va a escuchar, porque me dijo que ve mis videos en TikTok”, señaló la joven.

Por otra parte, Katthy indicó que, a pesar de la incómoda situación, su ex pareja la trató muy bien durante la consulta y demostró ser un buen profesional.

La experiencia de la chica acumula más de un millón y medio de reproducciones. Como era de esperarse, generó toda clase de reacciones entre los usuarios.

“Tenían asuntos pendientes”; “le vio hasta el alma”; “yo hubiera salido corriendo”; “Me paso algo similar pero la enfermera que me atendió junto al ginecólogo era mi peor enemiga del colegio”; “A mi me tocó que el enfermero era mi crush de la secu y estuvo presente cuando di luz jajaja y él me agarraba la mano”, escribieron las personas.

¿Con qué frecuencia hay que ir al ginecólogo?

Según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, la edad en la que se recomienda empezar a ir al ginecólogo se encuentra entre los 13 y 15 años.

En general, recomiendan por lo menos un chequeo anual para evaluaciones físicas para la detección de anormalidades.

Sin embargo, hay ciertas pruebas en las que varía el tiempo recomendado entre prueba, como por ejemplo: mamografía (una cada 1 - 2 años) y papanicolaou (se recomienda que se realice cada 1 y 3 años por prevención).