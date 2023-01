Una joven de Carolina del Norte, Estados Unidos, se volvió viral tras dar a conocer cuánto gana en propinas trabajando como repartidora de pizzas en una conocida cadena. Su relato, compartido vía TikTok, generó toda clase de reacciones entre los usuarios.

Allison Green, identificada como @its_allison, empezó contando que el día que grabó el video entregó pizzas en once casas diferentes. En cada uno de estos lugares, recibió diversas cantidades de dinero.

Mientras que en su primer pedido obtuvo $3,83, la chica asegura no haber recibido nada en su segunda entrega. Por otra parte, afirma que como máximo le dieron una propina de $10 durante su turno de aquel día.

En total, Allison recibió $13 de propina en efectivo y $42.29 en tarjetas de crédito, con un promedio de $5.03 como promedio por cada entrega.

“No es terrible para un lunes, pero podría ser mejor, ¡pero no es terrible!”, dijo la joven, cuyo clip de TikTok acumula más de 800 mil reproducciones.

Testimonio viral de repartidora de pizza

Su relato generó opiniones divididas

Mucha gente expresó su asombro por la cantidad que Allison generó en propinas y la cantidad de clientes que no le dejaron nada.

“No puedo creer que la gente no de propina”, dijo una persona. “Si no puedo dar propina a la cuenta o tan cerca de ella, entonces no salgo a comer o pedir. ¡De propina a sus repartidores y meseros!”, escribió otro.

También hubo internautas que elogiaron la actitud positiva de Allison a pesar de no obtener las mejores propinas.

“¡Tienes una actitud tan positiva! Espero que tu gerente te aprecie”, comentó un internauta, y un segundo agregó: “¡Tienes una actitud sobresaliente, no aburrida en absoluto 10/10 positividad del conductor de entrega!”.

¿Cuánta propina se le debe dejar a un mozo en Estados Unidos?

En Estados Unidos, los empleados que reciben propinas ganan un mínimo de $2,13 por hora, según la ley federal. Las propinas cubren la diferencia para compensar la Tasa de Salario Mínimo Básico Combinado en Efectivo y Propinas, el cual equivale a $7,25 por hora, según el Departamento de Trabajo de EE.UU.

A pesar de que el salario mínimo en efectivo y la tasa de salario combinado varían de un estado a otro, se suele acostumbrar que las propinas se dividan entre todo el personal de un restaurante.

La cantidad de propina que los clientes deben dejar depende de si el personal les brindó una buena experiencia.

Por un buen servicio, la empresa de servicios financieros Bankrate recomienda que los clientes dejen entre el 15 y el 20 por ciento de su factura. En general, si un mesero recibe menos del 20 por ciento de propina, puede pensar que hizo un mal trabajo.