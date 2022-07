Alrededor del mundo, las máquinas de juegos son un total éxito por lo difícil que resulta para millones de personas conseguir uno de sus premios, pero un hombre de los Estados Unidos se ha vuelto el héroe sin capa al mostrar el secreto para poder ganar en toda ocasión que desees. Este impensable truco se ha hecho tendencia en redes sociales como TikTok, donde los internautas han quedado sumamente impresionados.

¿Una táctica infalible?

Nuestro protagonista se llama Brandon y asegura tener la receta perfecta para que obtengas la victoria en el juego de garras, el cual es el dolor de cabeza de no pocas personas, cuyo metraje ha obtenido poco más de 10.8 millones de reproducciones tras ser compartido el pasado 5 de julio.

La descripción insertada en el video dice lo siguiente: “Te han mentido toda tu vida: el secreto de la máquina de garras”, de inmediato, el fanático de los arcades centra la garra sobre el juguete, presiona el botón para soltar esta, pero esto es solo el comienzo, pues tienes que asegurarte presionarlo nuevamente para apretarlo y asegurar el peluche: “Envíale esto a tu amigo y tiene que llevarte a la sala de juegos y ganarte un peluche”.

Opiniones divididas

De inmediato, miles de usuarios de TikTok han quedado atónitos con este truco ¿por qué? Porque, primera y principalmente, desconocían de su existencia, por lo que más de uno prometió intentarlo y volver a la caja de comentarios, aunque otros quitaron crédito al mismo.

“Así que todos estos años he estado perdiendo todo este tiempo”, “estoy cerca de una sala de juegos. Estoy probando esto”, “esto no funciona todo el tiempo; nunca he ganado un premio por hacer esto, así que tal vez lo esté haciendo mal”, “yo hice esto y el resultado no fue el esperado”, “trabajé en una sala de juegos antes, la garra solo se aprieta cuando la máquina está en ganancias”, “mentira. Programo estas máquinas como parte de mi trabajo”.