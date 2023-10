Una joven se volvió viral al revelar lo que le ocurrió al intentar concretar una cita con un chico que era de su interés. En un video de TikTok, la usuaria @mariavalc95 compartió el mensaje de voz que recibió y que terminó por arruinar sus planes de reunirse con él.

Todo empezó cuando María, de Argentina, fue invitada a salir por un chico llamado Leonel; sin embargo, poco antes de que el encuentro ocurra, el joven le dejó un inesperado mensaje en donde le hacía saber sus verdaderas intenciones.

En el audio enviado vía WhatsApp, el chico explicó los motivos por los que no quería cenar con María. “Mañana si quieres te escribo, pero no sé si a cenar... la verdad que no me pinta cenar con una desconocida, gastar guita en una desconocida, no me pinta a mi”, dijo.

Por otra parte, sugirió que, en vez de comer y gastar dinero en alguien que no conoce, tomar una cerveza o cualquier bebida en la calle.

Fue así como la joven decidió publicar el intercambio de palabras en sus redes para expresar su desconcierto por lo sucedido. “No son la mayoría, al menos puedo decir que este personaje es uno entre muchísimos. Por suerte siempre salgo con caballeros”, escribió en respuesta a uno de los comentarios.

El relato de la argentina se viralizó con más de 450 mil reproducciones y, como era de esperarse, generó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

“´Mañana si querés te escribo´ Paaaraaaaaaa, me imagino que clavaste el visto y seguiste tu vida ¿No?”; “Por poco te dice que tomen agua con tal de no pagar tanto”; “Corré, huí”; “Siempre hay alguno que nos deja mal parados a todos”; “Después de este mensaje es donde hay que dejar de contestar”; “Me alegro tanto de estar sola y ser feliz conmigo misma”; “¿esto es real?”, escribieron las personas.

