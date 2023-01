En TikTok, uno puede reír, llorar, emocionarse, ponerse nostálgico y también indignarse. Esto último ocurrió con un video viral que desató gran polémica por la actitud que tuvo un novio en su boda. No solo se atrevió a invitar a su expareja, sino también se emocionó al verla en la ceremonia. Usuarios afirmaron que el sujeto “humilló” a su ahora esposa al derramar algunas lágrimas, como arrepintiéndose, con la sorpresiva visita.

Como se sabe, el matrimonio es sagrado y un paso importante en la vida de cualquier persona, pues uno elige a la persona con la quiere pasar el resto de sus días. Sin embargo, tal parece que este hombre, quien se llamaría Marvin, no lo tiene bien claro.

Según se observa en el video compartido @jonibley502, Marvin invitó su exnovia, identificada como Keyli, a su boda. No solo se atrevió a entregarle su pase personalmente, sino que no pudo evitar llorar al verla como un invitado más y no la que mujer que debería estar a su lado.

“En esta vida nadie es perfecto, todos cometemos errores y hoy le tocó a Marvin”, se lee en la descripción del video vial en TikTok.

Al principio parecía una boda normal, pero todo comienza a cambiar cuando Marvin ve a su exnovia, quien lucía un elegante vestido azul, acercándose para felicitarlo por su nuevo paso en la vida.

El sujeto intentó abrazarla por los sentimientos encontrados, pero la exnovia se percata de sus intenciones y da un paso hacia atrás para luego felicitar a la flamante esposa, quien se mostró consternada por todo lo que estaba sucediendo.

Humillación en la boda

Como era de esperarse, el video generó todo tipo de comentarios y críticas al respecto. La gran mayoría coincidió que humilló a su esposa al emocionarse al ver a su exnovia.

“Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, “Qué fea manera de humillar a tu esposa”, “Si no tiene respeto en la boda, cómo será en el matrimonio”, son algunos de los comentarios que se logran leer en el video que generó gran polémica.

