En redes sociales continúan apareciendo historias que dan la vuelta al mundo. Así sucedió con el video viral de Sheila, quien esperaba ilusionada su gran fiesta de 15 años. Sin embargo, ahora atraviesa una pesadilla al quedarse “pelada”, luego de acudir a un salón de belleza en Argentina.

Sheila quería lucir radiante en su cumpleaños. Por ello, la adolescente asistió a una peluquería para simplemente hacerse un “retoque” en su cabello. Según contó, ella no tuvo ninguna desconfianza, porque ya había ido a esta estética dos veces.

Después de avisarle a su madre Verónica Rose, la chica llegó al lugar. Todo marchaba bien hasta que la joven percató que algo andaba mal. “Lo dejó dos horas (el producto) pasa media hora, sale al balcón a fumar y le dije ‘Pati ya pasó media hora’ y me dice que no, que aún no y viene a checar y pasamos (a lavarse el cabello). Cuando me empieza a lavar, yo empecé a sentir frío en mi cabeza. Me faltaba algo”, recordó Sheila.

Pasaron los minutos y la adolescente descubrió que su cabello estaba totalmente arruinado. “Cuando le dije que me estaba dejando pelada, la peluquera me pidió que no le hable que se estaba volviendo loca. Quería que me vaya y no me dejaba mandarle mensajes a mi mamá”, indicó.

Madre reclamó a la peluquera

Ante esta situación, Sheila se comunicó con su madre Verónica, quien rápidamente acudió al establecimiento de belleza. “La mandé como siempre, solo era retoque. Pasó dos horas y ella me dice ‘falta’. Me pareció rara y me empiezan a llegar mensajes de ella de ‘por favor, mamá ven, ven’ y caritas llorando. Me dice me dejó pelada, empiezo a temblar. Me manda una foto con el pelo en el bote de basura”, explicó.

En diálogo con Telefe Noticias, Verónica sostuvo que la profesional les comentó que “cambió el agua oxigenada y que era un problema de la fábrica”. A través de su cuenta de Facebook, la mujer denunció públicamente el caso.

Quinceañera indignada

Por su parte, Sheila confesó que ahora utiliza una peluca al quedarse sin casi nada de cabello. “Era mi esencia el pelo y ella me lo sacó. Y no me pidió perdón”, dijo la argentina.

¿Cuándo se considera un vídeo viral en Facebook?

“Cuando el contenido se difunde rápidamente de persona a persona, así como un «virus», se considera contenido viral. La persona encuentra un vídeo o una entrada de blog divertida o muy interesante y la comparte con alguien o etiqueta a varios amigos. A partir de ahí, se comparte una y otra vez”, detalla blog.workana.com.