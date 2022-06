Hoy en día es habitual que todas las personas se tomen fotografías con sus teléfonos celulares. No obstante, algunos prefieren posar para las cámaras frontales y no tanto paras las traseras. ¿La razón? Se ven más guapos. Eso es lo que le ocurrió a un joven en España y su reacción se volvió viral en un video de TikTok.

El clip fue publicado por el usuario Alfonso Millet (@alfonsomillet es su nombre de usuario en TikTok) y, de acuerdo con las imágenes, empieza explicándole a su madre por qué su cabello se ve distinto en las fotografías que se hace con la cámara frontal y con la trasera.

“Cuando me hago un selfie en Instagram me veo con el pelo bien, me veo guapo, pero tú no me estás viendo así, como yo me estoy viendo aquí”, le dice a su madre.

Para ser más claro en su teoría, el tiktoker gira su teléfono y se toma una foto con la cámara trasera, tal como apunta laSexta. “Salgo todo feo”, le dice, después de ver la instantánea.

“He estado un año feo, quiero tener el pelo normal. Tengo un hueco en la cabeza”, vuelve a asegurar.

La madre del joven no puede contener la risa por la hilarante reacción del joven, al igual que una de sus familiares que está en su casa. “No lo entiendo, mamá, me estoy poniendo nervioso”, sentencia.

Tal como señala 20 minutos, el efecto espejo de las fotos selfie es la que otorga esa percepción.

Usuarios se sienten identificados

El clip fue publicado el último domingo y ya acumula más de 173 mil ‘me gusta’. Además, los usuarios se volcaron a comentar el video de Alfonso y muchos se sintieron identificados. “Tío, llevo años diciendo esto y mis amigos me dicen que estoy flipado”, comentó un seguidor. “Todos somos Alfonso”, escribió otra usuaria.

La reacción del tiktoker llegó incluso a la televisión española y hasta la presentadora le envió un mensaje de calma al joven: “Tranquilo, estas muy guapo. No necesitas visitar al peluquero”.