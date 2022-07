Tatiana Cuba (@usuarioinestable_) nunca imaginó que sus vacaciones terminarían siendo una auténtica historia de terror. Mediante la plataforma de TikTok, la muchacha compartió algunos videos virales para contar un caso de infidelidad que acabó su relación sentimental en 2019.

De acuerdo con el relato, ella y su pareja estaban disfrutando de un viaje familiar. Antes de subirse “a una excursión con los delfines en un bote”, le llega un mensaje de la exmejor amiga de su novio. “Hola hermosa, tú no te mereces esto”, decía el principio del texto.

La engañó con su mejor amiga

Según informó Todo Noticias (TN), la joven le confesó que sus sospechas eran ciertas: su amado había sido infiel con ella. “Ella no me había hablado a mí, yo le había hablado tres días antes. Le hablé porque ya no eran amigos desde hacía un año, entonces dije: ‘Si pasó algo me lo va a decir’. Estaba insegura, no aguanté las ganas, fue un presentimiento muy fuerte que me dijo ‘háblale ya’”, comenzó explicando Tatiana.

Siguiendo esa línea, Cuba precisó que la conversación ocurrió durante el primer día de aquel paseo por un detalle que le llamó mucho la atención: “Habíamos estado viendo videos en el celular de mi novio y apareció uno extraño. Estaban muy juntos, él siempre me decía que no estaban así. Que se juntaban a merendar, a tomar mates”.

“Mis sospechas empezaron gracias a mi hermana”

En los clips, Tatiana mostró imágenes y capturas de chats: “Me responde el mensaje diciéndome que no merecía esto, que le daba pena, pero que tenía razón. No me dijo todo, lo demás lo deduje y él me lo admitió. No imaginaba que a ese nivel había pasado”.

En ese sentido, la mencionada usuaria confesó “mis sospechas empezaron gracias a mi hermanita menor, que en ese momento tenía seis años y vio un mensaje extraño de ella en el celular de él. Desde ahí que abrí los ojos”.

Encaró al infiel

Con pruebas en mano, Tatiana enfrentó a su pareja y prefirió quedarse en el viaje. Al regreso, decidió alejarse. “Él intentó arreglar las cosas cada día. Me traía el desayuno todas las mañanas. Nos íbamos a comer y yo me iba al baño a llorar desconsoladamente”, recordó nuestra protagonista.

