“No estaba muerto, andaba de parranda” es la letra de una pegajosa canción que describe perfectamente la historia del internauta @hakim_tkm. Según comentó en un video, ahora viral, de TikTok, él se encontraba disfrutando de una gran reunión cuando, de repente, ingresó a las redes sociales y se llevó una desagradable sorpresa: lo habían reportado como desaparecido.

En territorio mexicano salir a divertirse representa un peligro por su alto índice de desapariciones. Partiendo de esta premisa, nuestro protagonista llamado Divany se volvió tendencia al no responder los mensajes y las llamadas tras asistir a una fiesta.

“Yo bien perreando hasta el suelo”

De acuerdo con el joven, esto se debía porque en el mismo evento donde estaba suponían que se había extraviado y ante este complicado contexto, sus amigos decidieron reportar su desaparición en Facebook.

Minutos después, la familia compartió la publicación y la situación se complicó. Al mirar sus notificaciones privadas, Divany, quien se encontraba en estado de ebriedad, se enteró de lo ocurrido y reaccionó, detalló Milenio.

De inmediato, el mencionado usuario se comunicó con sus familiares y brindó información de su paradero para transmitir calma. “Mi mamá fue la mas espantada y enojada, pero ella me marcó y todo se resolvió”, precisó Divany en otro clip.

Así reaccionaron las redes

Una vez que publicó su caso en la plataforma asiática, las opiniones no faltaron. “Me pasó pero a mí me mataron”; “por eso uno no cree tan fácilmente en esas publicaciones de Facebook”; “jajajajaja hasta a mí se me subió la adrenalina”, fueron algunos de los comentarios.

Síguenos en nuestras redes sociales: